CASEKING nous propose : Le Lian-Li LANCOOL II Mesh RGB.



Avec le LANCOOL II Mesh RGB, Lian Li donne un coup de jeune à la tour médiane et lui donne des surfaces de maille plus grandes pour un flux d'air optimisé et des performances de refroidissement améliorées. La tour médiane impressionne également par son design chic et ses détails innovants. La base du LANCOOL II Mesh RGB est une construction robuste en acier avec un couvercle avant complètement amovible et des panneaux latéraux pivotants en verre trempé et en acier. Son intérieur offre de l'espace pour des radiateurs doubles et même triples, jusqu'à neuf disques et autres éléments matériels puissants.















Les caractéristiques de la tour médiane RVB Lian Li LANCOOL II Mesh en un coup d'œil :



- Mid-tower Premium pour cartes mères jusqu'à E-ATX,

- Contrôleur RGB intégré,

- Portes latérales en verre trempé avec mécanisme de fermeture magnétique,

- Grandes surfaces en maille et ouvertures d'aération en nid d'abeille pour une excellente circulation,

- Espace pour des cartes graphiques jusqu'à 384 mm de long,

- Prise en charge des radiateurs doubles et triples,

- Comprend trois ventilateurs de 120 mm avec éclairage RVB, jusqu'à huit pris en charge,

- Prend en charge jusqu'à neuf disques tels que les SSD et les disques durs traditionnels.



LANCOOL II Mesh RGB : mi-tour pour le refroidissement par air et eau



Ceux qui préfèrent le refroidissement par air traditionnel adoreront ce boîtier, car le LANCOOL II Mesh RGB offre aux utilisateurs la possibilité d'installer jusqu'à huit ventilateurs au total. L'avant prend en charge jusqu'à trois ventilateurs de 120 ou deux 140 mm, le toit supportant deux ventilateurs jusqu'à 140 mm.



Deux ventilateurs de 120 mm peuvent être installés au-dessus du carénage du bloc d'alimentation et un modèle de 120 mm peut être fixé à la paroi arrière du boîtier. Installé par Lian Li eux-mêmes, le boîtier comprend trois ventilateurs RGB adressables de 120 mm préinstallés à l'avant. Les refroidisseurs de processeur peuvent mesurer jusqu'à 176 mm de haut.



Lian Li a également pris en compte l'installation de solutions de refroidissement par eau tout-en-un et personnalisées: l'avant permet un triple radiateur de 360 ​​mm ou un double radiateur de 280 mm. Une baie coulissante amovible facilite l'installation.



Celui-ci peut être monté de deux manières différentes, permettant jusqu'à 110 mm d'espace pour les radiateurs et les ventilateurs ou pour augmenter l'espace disponible pour les ventilateurs avec un radiateur plus mince depuis le capot avant. Le toit permet d'installer un radiateur de 240 mm. Jusqu'à 65 mm d'espace (profondeur) est disponible.



Design attrayant et fonctionnel



Le LANCOOL II Mesh RGB a été spécialement optimisé pour le refroidissement de matériel haute performance et offre de nombreuses entrées d'air : le couvercle avant autrefois lisse du boîtier est désormais presque entièrement en mesh. Son bord inférieur est décoré d'un badge en aluminium qui montre le logo du fabricant. L'arrière et le bas sont équipés de généreuses ouvertures de ventilation. Le toit est équipé d'un filtre à poussière magnétique et le filtre à poussière sous l'alimentation est situé dans un tiroir coulissant. En tant que tels, tous les filtres sont amovibles et faciles à nettoyer.



Le LANCOOL II Mesh RGB a beaucoup à offrir à la fois sur le plan fonctionnel et visuel : les trois ventilateurs RGB pré-installés brillent à travers le devant maillé de la tour médiane. Les panneaux latéraux sont en deux parties: les deux parois latérales supérieures sont en verre trempé montées sur des cadres en acier. Ils sont attachés à des charnières à l'arrière du boîtier et se replient vers l'extérieur.



Lian Li a également conçu les portes latérales pour se fermer magnétiquement! Les deux peuvent être fermés sans avoir besoin de vis. La conception de l'étui signifie que les utilisateurs apprécieront de pouvoir minimiser la quantité de fils et de câbles disgracieux exposés.



Les panneaux latéraux inférieurs recouvrent la zone située sous le carénage du bloc d'alimentation sont en tôle d'acier et rabattables. Le panneau latéral inférieur gauche du LANCOOL II Mesh Performance est une surface maillée perméable à l'air. Des couvercles de câbles supplémentaires à l'arrière du plateau de la carte mère garantissent que la plupart des câbles restent cachés aux regards indiscrets.



Espace pour les composants et les lecteurs



L'intérieur noir offre beaucoup d'espace pour du matériel puissant, comme les cartes mères E-ATX jusqu'à une largeur de 280 millimètres et les cartes graphiques de jeu hautes performances jusqu'à 384 millimètres de longueur. Le LANCOOL II Mesh RGB peut accueillir un total de neuf disques.



Deux SSD de 2,5 pouces peuvent être montés sur des supports individuels à l'arrière du plateau de la carte mère. Deux disques 2,5 pouces supplémentaires peuvent être montés à l'intérieur du panneau latéral inférieur droit, et deux disques 2,5 pouces peuvent être montés sur les deux capots amovibles qui font partie du carénage du bloc d'alimentation et occupent les positions inférieures du ventilateur.



Sous le capot d'alimentation du LANCOOL II Mesh RGB se trouve une cage de lecteur coulissante pour trois lecteurs de 3,5 ou 2,5 pouces et sa position peut être ajustée pour laisser plus d'espace pour le radiateur ou l'alimentation. Une unité d'alimentation ATX mesurant jusqu'à 210 millimètres s'adaptera au boîtier.



Le panneau d'E/S du LANCOOL II Mesh RGB fournit deux connecteurs USB 3.0 de type A et une prise jack 3,5 mm à 4 pôles pour les casques. En plus des boutons d'alimentation et de réinitialisation, les commandes comprennent également deux boutons pour contrôler l'éclairage RVB. Un port USB-C est également fourni. Le câble de connexion correspondant avec une prise USB 3.1 Type C peut être acheté séparément (numéro d'article: ZUUS-402).



Voici la fiche technique :









Il sera disponible sur le site de CASEKING en date du : 31 Juillet 2020.



Pour plus de renseignements, veuillez vous diriger sur le site de CASEKING en cliquant ICI.



Le prix sera de : 92.51 euros.



