ECS annonce les mini PC LIVA Z3 Plus et Z3E Plus : Des machines convaincantes.



Elitegroup Computer Systems (ECS), le leader mondial des cartes mères, mini-PC, ordinateurs portables, appareils mobiles et solutions de ville intelligente, est heureux d'annoncer les mini PC LIVA Z3 Plus et Z3E Plus: mini PC multifonctionnel écoénergétique conçu pour les smartphones domicile, poste de travail et une large gamme de solutions. LIVA Z3 Plus et Z3E Plus peuvent intégrer de manière transparente du contenu numérique dans votre vie quotidienne pour un mode de vie plus rapide, meilleur et plus intelligent.











Performance exceptionnelle



LIVA Z3 Plus et Z3E Plus sont équipés des derniers processeurs Intel de 10e génération Core pour ordinateur de bureau et offrent une amélioration évolutive jusqu'à 6 cœurs sur les performances. Ils prennent en charge jusqu'à 32 Go de mémoire DDR4 et la technologie Intel Optane * qui profite aux utilisateurs pour accélérer l'ensemble des performances de l'utilitaire grâce à l'intégration entre la mémoire et le disque dur. Outre la capacité informatique qui permet aux utilisateurs de s'attaquer efficacement aux tâches quotidiennes, vous pouvez accomplir sans effort des activités en parlant à Amazon Alexa comme une bonne main.



Connectivité ultra-rapide



L'interface M.2 des disques durs et SSD M.2 de LIVA Z3 Plus et Z3E Plus offre un grand avantage avec un espace supplémentaire pour l'expansion et une vitesse de transmission des données à couper le souffle. Ils adoptent la dernière technologie sans fil, 802.11ax, permettant aux utilisateurs de bénéficier d'une qualité de connexion haut débit en toute transparence. En outre, il existe deux ports Ethernet RJ 45 standard pour des alternatives permettant d'élargir les scénarios d'utilisation.



Expérience incroyablement visuelle



LIVA Z3 Plus et Z3E Plus sont conçus pour s'adapter à sa petite taille avec un large éventail de technologies sans compromettre les expériences oculaires. Ils fournissent non seulement les interfaces les plus populaires, HDMI et mini-DP, pour fournir des vidéos de qualité, mais peuvent également diffuser des vidéos avec une résolution jusqu'à 4K UHD (4096 x 2160). De plus, LIVA Z3E Plus dispose d'une carte de capture HDMI en option satisfaisant ceux qui souhaitent enregistrer du contenu tout en menant différentes sortes d'activités telles que jouer à des jeux en ligne, l'enseignement à distance, etc.



Voici les fiches techniques :







Pas de date ni de prix pour le moment.



