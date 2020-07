BIOSTAR annonce la nouvelle carte mère B550MH.



BIOSTAR, une marque leader de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, annonce aujourd'hui la carte mère B550MH qui exécute les processeurs Ryzen de 3e génération. Destinée aux utilisateurs professionnels et occasionnels, la nouvelle carte mère BIOSTAR B550MH est conçue pour être efficace et fiable avec une technologie de pointe conçue pour être la meilleure du marché avec une nouvelle conception élégante de PCB.



La carte mère B550MH prend en charge jusqu'à 64 Go de RAM sur 2 modules DIMM avec la capacité d'atteindre des vitesses de 4400 + OC et des technologies comme PCIe 4.0 qui prend en charge des taux de transfert de données de 16 GT/s, ce qui est 2 fois plus rapide que PCIe 3.0 avec une compatibilité descendante, ainsi que PCIe M.2 4.0 qui offre une latence plus faible sur une bande passante plus élevée de 64 Gb/s, ce qui est 2x plus rapide que l'ancienne PCIe M.2 3.0, faisant de la nouvelle carte mère BIOSTAR B550MH un excellent choix pour de nombreuses applications.







La dernière USB 3.2 Gen1 est également présente dans la carte mère B550MH, offrant des améliorations de performances extraordinaires avec des vitesses de transfert de données atteignant jusqu'à 5 Gbps et est rétrocompatible avec les appareils plus anciens.







De plus, le BIOSTAR B550MH dispose également d'une protection contre les surtensions Super LAN, offrant au LAN des capacités de protection antistatique plus avancées en ajoutant une puce intégrée pour renforcer la stabilité électrique et éviter les dommages causés par la foudre et les surtensions et le port de sortie HDMI qui prend en charge jusqu'à une résolution 4K permettant une nouvelle résolution Les images haute définition s'affichent avec une résolution quatre fois supérieure à la Full HD, qui exprime un contenu lumineux et très détaillé qui remplit tout l'écran avec des images réalistes permettant aux utilisateurs de profiter d'émissions de télévision et de films haute définition en ligne tels que YouTube ou Netflix avec la sortie HDMI.







La B550MH contient également un panneau d'E/S arrière entièrement emballé contenant plusieurs options de connectivité comme 4x ports USB 3.2 (Gen1) ainsi que 1x clavier PS/2 et un port souris 1x PS/2 et un port de sortie D-Sub standard complémentaire à son port HDMI déjà exceptionnel. De plus, le B550MH dispose également de 3 ports audio fonctionnant sur l'architecture Realtek ALC887 qui fournit 7,1 canaux, audio haute définition, port LAN Realtek GbE, ainsi que 2 ports USB 2.0 pour une connectivité accrue.







Dans l'ensemble, la carte mère B550MH est un excellent choix pour cette nouvelle génération AMD Ryzen et BIOSTAR promet la prise en charge de tous les processeurs Ryzen à venir avec des mises à jour du BIOS en temps opportun afin que les utilisateurs puissent être assurés que la nouvelle carte mère B550MH les servira fidèlement pendant longtemps.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP