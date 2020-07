TECHPOWERUP nous propose le test de : La ASUS ROG Pugio II.



ASUS est une société de matériel informatique et d'électronique basée à Taiwan fondée en 1989. Le ROG Pugio II est le successeur du Pugio, qui n'a pas beaucoup de similitudes avec la barre Pugio II du nom. La Pugio II est une souris de forme différente mais toujours entièrement ambidextre (symétrique), ce qui signifie qu'elle a des boutons latéraux des deux côtés, et bien qu'elle puisse être utilisée comme une souris filaire ordinaire, elle est principalement conçue pour un fonctionnement sans fil, soit dans le bas mode latence 2,4 GHz ou mode Bluetooth haute endurance.



Le capteur est le PAW3335, le dernier modèle de PixArt spécialement conçu pour les applications sans fil et capable de jusqu'à 16 000 CPI à faible consommation d'énergie, ce qui maintient la durée de vie de la batterie élevée. En parlant de cela, ASUS cite jusqu'à 69 heures d'autonomie sans éclairage en mode 2,4 GHz et plus de 100 heures en mode Bluetooth. Tout comme de nombreuses autres souris ASUS, le Pugio II est livré avec la possibilité d'installer de nouveaux commutateurs principaux sans les souder (commutateurs remplaçables à chaud), ce qui prolonge la durée de vie de la souris.



Les boutons latéraux sont magnétiques et peuvent être échangés individuellement en fonction de vos préférences. Une autre caractéristique est la possibilité d'ajuster l'IPC à la volée avec la molette de défilement. Enfin, un éclairage RVB largement configurable et une personnalisation complète du logiciel sont également à bord.







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



