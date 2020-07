PNY lance la mémoire de jeu de bureau XLR8 RGB DDR4.



PNY Technologies Asia Pacific Limited Technologies, la première marque mondiale de mémoire de performance extrême, de produits Flash NAND et de cartes graphiques professionnelles/de jeu est heureuse d'annoncer la dernière addition de son assortiment de mémoire PC en ajoutant la gamme de mémoire de bureau XLR8 Gaming RGB DDR4.



La gamme XLR8 Gaming RGB offre une expérience dynamique pour les joueurs, les moddeurs et les amateurs combinant la personnalisation RVB avec la capacité d'overclocking, la DRAM XRL8 RGB utilise un dissipateur de chaleur en alliage d'aluminium sélectionné avec une technique et un design de finition de surface de pointe, créant un look et une sensation extraordinaires.











XLR8 Gaming RGB est compatible avec les principales cartes mères et est prêt à être synchronisé avec ASUS AURA SYNC, Gigabyte RGB FUSION 2.0, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome SYNC pour une expérience RVB ultime.



Les modules overclockés offrent des performances inégalées et une expérience informatique supérieure grâce à l'overclocking agressif, au répartiteur de chaleur et à la prise en charge XMP 2.0, offrant nos vitesses les plus rapides, notre bande passante la plus élevée et nos latences les plus faibles, maximisant la stabilité et la réactivité du PC lors de jeux et d'applications gourmands en mémoire.



Soutenu par la garantie à vie limitée de PNY et pris en charge par le support technique en direct, le XLR8 Gaming RGB possède une fréquence de 3200 MHz et est rétrocompatible avec 3000 MHz, 2933 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz.



Caractéristiques du produit :



- La conception géométrique à facettes 3D et la construction en alliage d'aluminium avec une finition de surface de pointe créent un aspect et une sensation extraordinaires tout en offrant une dissipation thermique pour garder les modules au frais sous pression.

- Les LED brillantes et la lentille de guidage de la lumière givrée fournissent une vague de couleur continue éliminant les ombres et les taches sombres en utilisant une configuration LED 5x2 double face.

- La synchronisation RVB permet un contrôle total de la couleur et des motifs, créant un éventail infini de différentes combinaisons résultant en une expérience d'éclairage ultime.



Spécifications du produit :



- Mémoire de bureau compatible DDR4 RGB,

- Diffuseur de chaleur intégré,

- Fréquence : 3200 MHz (PC4-25600),

- Calendrier : 16-18-18, CAS 16, tRas 36,

- Tension : 1,35 V.



Disponibilité



PNY XLR8 Gaming RGB sera disponible dans les configurations suivantes :



- Kit de bureau DDR4 3200 MHz 32 Go (2x16 Go),

- 16 Go DDR4 3200 MHz Desktop Single Channel,

- Kit de bureau DDR4 3200 MHz 16 Go (2x8 Go),

- 8 Go DDR4 3200 MHz simple canal de bureau.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP