EVGA présente la nouvelle série BA d'alimentations.



Les alimentations EVGA BA sont là pour ajouter ce lustre final à votre PC sans laisser de trou dans votre portefeuille. Les alimentations certifiées 80 Plus Bronze, BA utilisent un convertisseur DC-DC pour s'assurer que la valeur ne se fait pas au détriment de l'efficacité. Alimentées par un seul rail + 12V, les alimentations EVGA BA sont dotées d'une gamme complète de protections et de tous les câbles dont vous avez besoin pour construire un PC de jeu moderne.







Caractéristiques



80 Plus Bronze Efficiency :



- La certification 80 Plus garantit que votre alimentation ne gaspille pas d'énergie et ne la transforme pas en chaleur excessive. Sous une charge typique, cette alimentation est efficace à 85% ou plus.



Conception à revêtement dur



- La conception à revêtement dur permet à vos câbles d'être attachés à l'alimentation pour une installation et un retrait faciles. Vous pouvez être prêt à sortir de la boîte.



Convertisseur DC en DC



- Abaissement de tension pour une stabilité de puissance solide comme le roc et un bruit de signal minimal. (Pour 3,3 V et 5 V)



Ventilateur de roulement à manches longues



- Un ventilateur de roulement à manchon longue durée de 120 mm permet un fonctionnement plus silencieux et une durée de vie plus longue.



600 BA Efficiency







500 BA Efficiency







600 BA Fan Curve







500 BA Fan Curve







La série EVGA BA comprend également une suite complète de protections (OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP) pour la sécurité et la sûreté.



Garantie et assistance de niveau mondial pendant 3 ans



- Garantie limitée de 3 ans disponible pour les modèles BA avec un suffixe -KX.

- Garantie limitée de 5 ans disponible dans certaines régions pour les modèles BA avec un suffixe -VX.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP