ASUSTOR annonce les NAS Lockerstor 2 et Lockerstor 4 avec mise en cache SSD.



ASUSTOR Inc. a lancé aujourd'hui le Lockerstor 2 et 4, doté d'un processeur quadricœur Intel Celeron J4125 à 2,0 GHz Gemini Lake ainsi que de 4 Go de RAM DDR4-2400. La RAM DDR4 présente dans les Lockerstor 2 et 4 est 30% plus rapide et utilise 40% moins d'énergie que la RAM DDR3.



Comme pour les Lockerstor 8 et 10, les Lockerstor 2 et 4 sont livrés avec deux emplacements SSD M.2 NVMe et disposent de deux ports Ethernet 2,5 Gigabit pour déverrouiller les performances maximales de votre NAS. Les deux ports Ethernet 2,5 gigabits prennent également en charge l'agrégation de liens qui augmente les performances jusqu'à 5 Gbit/s.



Les Lockerstor 2 et 4, s'appuyant sur le succès de leurs prédécesseurs, présentent des améliorations modifiées à la conception solide du châssis ASUSTOR. Les fonctionnalités matérielles incluent HDMI 2.0a avec prise en charge du décodage matériel 4K 10 bits, Ethernet 2,5 Gigabit et Wake on LAN, Wake on WAN.



Wake on LAN et Wake on WAN optimisent la consommation d'énergie, aidant les entreprises à contrôler les coûts et à maximiser la longévité du matériel. Les Lockerstor 2 et 4 sont livrés avec deux et quatre baies et prennent en charge jusqu'à 32 et 64 To respectivement. 192 To supplémentaires peuvent être installés avec trois unités AS6004U. La technologie de sauvegarde à froid MyArchive d'ASUSTOR transforme les disques durs en un disque dur remplaçable à chaud pour les sauvegardes hors site, garantissant la sécurité des données.







Les Lockerstor 2 et 4 disposent de fonctionnalités de sauvegarde complètes et prennent en charge les applications de virtualisation et Docker. Ils sont compatibles avec les environnements de stockage VMware, Citrix et Hyper-V. En prenant en charge iSCSI/IP-SAN et NFS, ils peuvent s'intégrer de manière transparente aux environnements informatiques existants pour fournir la meilleure solution de stockage rentable.



Vérification ASUSTOR NAS en deux étapes, certificat SSL et logiciel antivirus ClamAV et de nombreuses autres couches de protection de l'intérieur, plus la flexibilité de la technologie de réveil du réseau Wake on WAN (WOW) pour démarrer le service NAS, supprime efficacement la probabilité de Les pirates informatiques protègent et protègent la sécurité des données, qui à son tour assure la sécurité de l'accès aux fichiers dans le cloud privé, qu'ils soient professionnels ou professionnels, peuvent profiter de la productivité élevée et de la dynamique d'entreprise apportées par une solution complète de périphérique de stockage réseau.



Voici les principales caractéristiques :



- Processeur : Intel Quad-Core Celeron J4125 2,00 GHz - 2,70 GHz Turbo,

- RAM : 4 Go DDR4-2400 SO-DIMM - 8 Go maximum.



Prise en charge du disque dur



- Lockerstor 2 : deux baies avec deux emplacements M.2 NVMe ou AHCI,

- Lockerstor 4 : quatre baies avec deux emplacements M.2 NVMe ou AHCI,

- Deux ports Ethernet 2,5 gigabits,

- Sortie vidéo : 1x HDMI 2.0a,

- Vitesses de lecture à port unique de 591 Mo/s et vitesses d'écriture de 590 Mo/s,

- 3 ports USB 3.2 Gen 1,

- 2 ports USB 3.2 Gen 1 à l'arrière,

- 1x port USB 3.2 Gen 1 à l'avant avec sauvegarde One Touch,

- Prend en charge les disques 2½ "et 3½" jusqu'à 16 To,

- Prend en charge le chiffrement matériel AES 256 bits,

- RAID 0, 1, 5, 6, 10, lecteur unique et JBOD pris en charge sur Lockerstor 4,

- Prend en charge la migration du système,

- Prend en charge MyArchive avec Btrfs et la technologie d'instantané,

- Prend en charge Wake On WAN et Wake on LAN.



Pas de date ni de prix pour le moment.



