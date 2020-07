DEEPCOOL nous propose : Le CASTLE 280EX.



DeepCool, une marque leader dans la conception et la fabrication de systèmes de refroidissement CPU, élargit encore les choix de taille de sa célèbre série CASTLE EX, en lançant le CASTLE 280EX, un refroidisseur AIO de 280 mm avec des performances de refroidissement extraordinaires et une expérience utilisateur passionnante. Le CASTLE 280EX est équipé de la technologie anti-fuite brevetée qui aide à réguler l'accumulation de pression pour améliorer considérablement la sécurité de fonctionnement et éviter les fuites.







Un moteur triphasé plus puissant offre des performances de refroidissement plus élevées avec un débit accru tout en maintenant des niveaux de bruit bas. Conçue de l'intérieur vers l'extérieur, la nouvelle pompe à double chambre présente une voie d'écoulement optimisée pour un meilleur échange de chaleur.



Avec 25% d'ailettes en plus sur la plaque froide en cuivre, la plus grande surface dissipe efficacement la chaleur.Les ventilateurs Deepcool TF140 S spécialement réglés offrent les performances de refroidissement extrêmes pour les refroidisseurs de liquide AIO en maximisant à la fois la pression statique et le débit d'air.











Logo à l'envers ? Changez facilement d'orientation en tournant la face de la pompe pour ajuster le logo. Passez au niveau supérieur avec votre propre conception personnalisée en utilisant la puce de logo supplémentaire incluse ! Coordonnez vos couleurs en ajustant l'éclairage RVB adressable via le logiciel de carte mère populaire ou via le contrôleur RVB inclus.







Il sera disponible dans le courant du mois de Juillet 2020.



Le prix sera de : 149.99 euros.



TECHPOWERUP