AMD nous propose : Les Radeon Software Adrenalin en version 20.7.1 Bêta.



AMD a publié la dernière version des pilotes graphiques Radeon Software Adrenalin 2020. La version 20.7.1 beta ajoute une optimisation pour la "Désintégration".







Le logiciel présente également un outil de rapport de bogue AMD amélioré. Un certain nombre de bogues ont été corrigés avec cette version, notamment le bégaiement observé sur les machines exécutant les GPU de la série RX 5000 avec Radeon Replay activé ; Les cartes graphiques basées sur "Vega" subissent une perte de performances avec les mesures de performances activées ; une erreur lors du basculement entre les applications lors de la prévisualisation de votre flux ; les paramètres personnalisés de réglage du ventilateur et de l'horloge ne s'appliquent pas dans l'onglet de réglage Radeon Performance ou ne sont pas conservés après le redémarrage ; et la résolution de l'affichage ne s'étire pas avec la mise à l'échelle de l'affichage activée dans CS : GO. Des bugs liés à Valorant, DOTA2 et DOOM Eternal ont également été corrigés.



Support pour :



- Désintégration

- Outil de rapport de bug AMD

- L'outil de rapport de bug AMD est un moyen nouveau et facile de nous signaler directement les problèmes. Remplissez simplement le formulaire et envoyez le rapport. L'outil saisira automatiquement les détails du système pour vous, donnant à nos équipes de développement les informations nécessaires pour identifier et résoudre les problèmes dans les futures versions du logiciel.



Problèmes résolus



- Certains titres de jeu peuvent rencontrer des accrochages ou des bégaiements lorsque la relecture instantanée est activée sur les configurations de système de la série Radeon RX 5000.

- Les produits graphiques Radeon RX Vega Series et Radeon VII peuvent subir des baisses de performances lorsque Performance Metrics Overlay est ouvert pendant le jeu.

- Un message d'erreur peut parfois s'afficher à la place de l'aperçu de votre flux lorsque vous passez d'un onglet à l'autre dans Radeon Software pendant la diffusion.

- Le réglage personnalisé des ventilateurs et de l'horloge peut parfois être réinitialisé par défaut lorsque des modifications sont appliquées dans l'onglet Radeon Performance Tuning.

- Les profils de réglage personnalisés peuvent ne pas se charger ou s’appliquer correctement après le démarrage de certains systèmes.

- La résolution de l'affichage peut ne pas s'étendre au panneau complet lorsque la fonction de mise à l'échelle de l'affichage est activée pour Counter-Strike: Global Offensive.

- L'onglet de compatibilité des jeux dans Radeon Software peut parfois afficher des informations GPU incorrectes pour les jeux remplis.

- Un message d'erreur indiquant "Oups, quelque chose s'est mal passé" peut parfois apparaître lorsque vous cliquez sur l'onglet de compatibilité du jeu.

- Valorant peut être détecté ou répertorié de manière incorrecte en tant que League of Legends dans l'onglet jeux du logiciel Radeon.

- Les équipes Microsoft peuvent rencontrer un TDR intermittent lors du partage d'écran sur certaines configurations de système APU.

- Saints Row : le troisième remasterisé peut rencontrer un plantage du système ou se bloquer lors du changement de mode d'affichage.

- DOTA2 peut subir des chutes de trame lorsque Radeon Chill est activé et que le système reste inactif pendant une courte période.

- L'appel de Radeon Overlay peut provoquer un bégaiement dans le contenu de lecture lors de l'utilisation de l'application Netflix Windows Store.

- Deus Ex: Mankind Divided peut rencontrer un plantage de l'application ou se bloquer lors du chargement dans certaines gares.

- La vitesse du ventilateur peut rapporter zéro lorsque GPU-Z fonctionne avec une application 3D.

- Les messages de toast pour certaines fonctionnalités telles que Instant Replay, Instant GIF et Radeon Replay ne s'affichent pas correctement lorsque Record Desktop est désactivé.

- L'installation du logiciel Radeon fournit désormais un message d'erreur lorsqu'un utilisateur tente d'installer du matériel non pris en charge.

- Certaines configurations de processeur mobile AMD Ryzen 3 2200U avec Radeon Vega 3 Graphic peuvent rencontrer un blocage du système ou un temps de démarrage long lors de la mise à niveau à partir des versions précédentes de Radeon Software Adrenalin Edition.

- DOOM Eternal peut subir une corruption intermittente sur les produits graphiques Radeon RX 5600.

- DOOM Eternal peut rencontrer un blocage du système lorsque HDR et Radeon Overlay sont activés.

- Certains contenus Chrome accélérés par le matériel et exploitant la lecture VP9 peuvent être corrompus sur les écrans connectés DisplayPort.

- La corruption de l'herbe ou de l'eau peut être visible dans Final Fantasy XV après de longues périodes de jeu.

- Radeon Software peut ne pas générer de profil pour League of Legends dans l'onglet jeux.

- La superposition dans le jeu de Radeon Software peut ne pas apparaître ou se couper lorsqu'elle est invoquée sur un écran 4K, alors que la résolution du bureau est définie sur 4K et qu'un jeu s'exécute avec une résolution définie sur 1080p.

- Après avoir utilisé les filtres multimédias DirectML dans Radeon Software, la mémoire graphique peut ne plus générer de rapports précis dans la section des performances de Radeon Software ou peut encore être utilisée.

- L'activation de Radeon Image Sharpening peut faire apparaître les couleurs délavées lorsque HDR est activé.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



