NVIDIA nous propose les nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce 451.67 WHQL.



NVIDIA a publié aujourd'hui des pilotes GeForce 451.67 WHQL Game Ready. Les pilotes fournissent une optimisation pour «Death Stranding», «Horizon: Zero Dawn» et F1 2020. Parmi les problèmes corrigés, citons un bug qui empêchait les taux de rafraîchissement des moniteurs de 144 Hz de dépasser 120 Hz, SLI + G-Sync provoquant un crash du pilote TDR sur les machines équipées de GPU "Kepler" ; plantages aléatoires avec «Detroit : devenez humain», les réglages du panneau de couleurs Lumetri provoquant un bruit dans les vidéos d'Adobe Premiere Pro ; plantages du système observés avec GeForce GTX 1050 Ti (mobile).



Problèmes résolus dans cette version



- Le taux de rafraîchissement des écrans HDMI compatibles 144 Hz ne peut pas être réglé au-dessus de 120 Hz. [3038540]

- [GPU Kepler] : Avec SLI/multi-GPU et G-SYNC activés, les TDR peuvent se produire peu de temps après le lancement d'une application. [200628981],

- [Détroit: devenir humain] : le jeu peut se bloquer de manière aléatoire. [3037846],

- [Adobe Premiere] : les réglages dans le panneau de couleurs Lumetri font apparaître la vidéo bruyante. [3038602],

- [Ordinateur portable] [GeForce GTX 1050 Ti] : un blocage de l'écran bleu, un blocage d'application ou un blocage du système peut se produire. [3038621],

- [Notebook] [The Witcher 3 WILD HUNT] : Le jeu reste minimisé lorsque le Panneau de configuration NVIDIA> Paramètres 3D> Gérer le mode d'affichage est réglé sur Automatique ou Optimus et ne peut pas être restauré en plein écran. [200628973],

- [Notebook] [G-SYNC] : une corruption graphique se produit lorsque la fenêtre G-SYNC + V-Sync est activée lors de l'exécution d'applications en mode Clone/Duplicate. [200628911],

- [Ordinateur portable] : l'affichage LVDS devient vierge lors du redémarrage du système après l'installation du pilote sur certains systèmes. [200627952].



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



