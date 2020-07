Les cartes mères GIGABYTE AMD adoptent le dernier microcode AGESA.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, un important fabricant de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, a annoncé aujourd'hui récemment la dernière mise à jour du BIOS pour les cartes mères de la plate-forme AMD. Il prend non seulement en charge les processeurs de bureau AMD Ryzen XT de 3e génération, mais fournit également des solutions efficaces pour certains des problèmes de sécurité cachés liés à SMM Callout sur l'AMD APU.



GIGABYTE a travaillé en étroite collaboration avec AMD pour fournir les meilleures performances, une expérience utilisateur améliorée et la récupération des problèmes de sécurité. Après la version précédente du nouveau BIOS pour les processeurs Ryzen XT, GIGABYTE est également conscient de la possibilité de problèmes de sécurité liés à SMM Callout sur les processeurs AMD APU publiés de 2016 à 2019. Le problème permet aux attaquants d'exécuter n'importe quel codage et de contrôler l'ensemble du système via le mode de gestion du système du microcode AMD AGESA.







Au moment de la réception du nouveau microcode AMD AGESA, GIGABYTE RD a confirmé que le BIOS GIGABYTE avec le microcode AMD AGESA Combo V2 1.0.0.2 et Combo V1 1.0.0.6, prend non seulement en charge les processeurs de bureau AMD Ryzen XT de 3e génération, mais fournit également une solution efficace pour les éventuels problèmes de sécurité liés à la légende SMM sur une partie de l'APU AMD.



Les utilisateurs peuvent mettre à jour le dernier BIOS sur les cartes mères de différentes manières, telles que GIGABYTE @BIOS, Q-Flash. Avec Q-Flash Plus sur les cartes mères des séries X570 et B550, les utilisateurs peuvent facilement mettre à jour le BIOS sans même installer de processeur, de mémoire, de cartes graphiques, afin de pouvoir profiter facilement du nouveau BIOS et profiter pleinement des nouveaux processeurs.



Le dernier BIOS bêta pour les cartes mères GIGABYTE AMD X570, B550 a été téléchargé sur le site officiel. Le dernier BIOS pour X470, B450 et autres chipsets sera continuellement téléchargé après la mi-juillet. Les utilisateurs peuvent télécharger pour optimiser leurs systèmes. Veuillez visiter le site officiel de GIGABYTE pour la dernière mise à jour du BIOS.



Remarque : Veuillez mettre à jour le BIOS vers la version F4 sur B550 AORUS MASTER ; vers la version F3 sur B450M AORUS ELITE ; vers la version F2 sur B450M H ; vers la version F2 sur A320M HD3.



TECHPOWERUP