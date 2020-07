CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le PHANTEKS Eclipse P500A.



Avec l'Eclipse P500A D-RGB, PHANTEKS propose un châssis intermédiaire spacieux et polyvalent. Ce boîtier PC est adapté au matériel haute performance et aux gros radiateurs. Son panneau latéral en verre trempé offre une vue dégagée sur les composants intégrés et la façade en maille en combinaison avec diverses découpes de ventilation assure un excellent flux d'air. Les ventilateurs préinstallés et les bandes lumineuses avec éclairage RVB adressable numériquement illuminent les côtés avant et gauche du boîtier.



Aperçu du PHANTEKS Eclipse P500A D-RGB :



- Mid-tower de haute qualité pour cartes mères jusqu'à E-ATX,

- Permet l'installation d'un deuxième système à l'aide d'un support en option,

- Porte latérale pivotante en verre trempé pour un accès rapide,

- Trois ventilateurs RVB de 140 mm préinstallés, un total de sept ventilateurs de 120 mm possibles,

- Éclairage RVB adressable avec contrôleur intégré,

- Convient pour les radiateurs jusqu'à 420 mm et 190 mm de haut refroidisseurs CPU,

- Prend en charge les cartes graphiques jusqu'à 435 mm et l'installation verticale,

- 2 baies 3,5"/2,5" et 3 x 2,5 "prêtes à l'emploi, jusqu'à 10 disques 3,5"/2,5 "avec accessoires,

- Panneau d'E/S avec 1x USB 3.1 Type-C et 2x USB 3.0 Type-A.



PHANTEKS Eclipse P500A D-RGB : Mid-Tower avec d'excellentes propriétés de refroidissement



PHANTEKS équipe l'Eclipse P500A D-RGB avec de nombreuses options de placement des ventilateurs de boîtier. Au total, jusqu'à sept ventilateurs de 120 mm ou six de 140 mm peuvent être montés sur le boîtier: trois modèles de 120 mm ou 140 mm à l'avant, trois ventilateurs de 120 mm ou deux de 140 mm sur le toit et un de 120 mm ou 140 mm à l'arrière. Les refroidisseurs de processeur peuvent mesurer jusqu'à 190 mm de haut. En usine, trois ventilateurs de 140 mm avec éclairage RVB adressable numériquement sont préinstallés à l'avant du châssis.



Le PHANTEKS P500A prend également en charge le refroidissement liquide : un radiateur triple de 360 ​​mm ou 420 mm peut être installé à l'avant, un radiateur double de 360 ​​mm ou 280 mm sur le toit et un radiateur simple de 120 mm ou 140 mm à l'arrière. Le boîtier fournit également une découpe pour l'orifice de vidange à l'avant. Étant donné que le châssis correspond à l'Enthoo Evolv X et Eclipse P600S, la plaque de distribution Glacier D140 (article n °: WAAU-534) peut également être montée sur le panneau arrière.



Beaucoup d'espace pour les disques durs et les SSD



L'Eclipse P500A D-RGB a également hérité de la possibilité d'accueillir de nombreux disques. Avec les cages de disques modulaires incluses, deux disques de 3,5/2,5 pouces peuvent être installés sous le carénage du bloc d'alimentation. Trois autres disques de 2,5 pouces peuvent être montés à l'arrière du plateau de la carte mère.



Avec des accessoires disponibles séparément, deux cages supplémentaires de 3,5/2,5 pouces peuvent être placées sous le carénage du bloc d'alimentation et six autres peuvent être montées à droite de la carte mère. Les supports correspondants (GEPH-093) sont disponibles auprès de PHANTEKS comme accessoires. Le PHANTEKS Eclipse P500A D-RGB ne prend pas en charge les lecteurs optiques.



La conception du PHANTEKS Eclipse P500A D-RGB



Le PHANTEKS Eclipse P500A D-RGB bénéficie d'un design simple et attrayant en blanc avec des accents noirs et de l'éclairage RVB adressable numériquement des trois ventilateurs pré-installés de 140 mm éclairant la façade en maille du boîtier. Sur le côté gauche du boîtier, la garniture RVB sur le bord supérieur du carénage du bloc d'alimentation est visible à travers le panneau latéral en verre trempé.



Le panneau d'E/S sur le toit du PHANTEKS Eclipse P500A D-RGB fournit un port USB 3.1 Type-C, deux ports USB 3.0 Type-A et un bouton d'alimentation. Il fournit également une prise audio combinée de 3,5 mm (TRRS) pour les casques, ainsi qu'un bouton de couleur et de mode pour le contrôleur RVB intégré.



Le contrôleur RGB fonctionne de manière autonome, mais il peut également être connecté à une carte mère à l'aide d'un connecteur RGB adressable à 3 broches pour contrôler l'éclairage via ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome Sync et Gigabyte RGB Fusion.



Trois logements d'extension verticale pour la carte graphique



Le PHANTEKS Eclipse P500A D-RGB fournit sept emplacements horizontaux pour les cartes d'extension. S'il n'y a pas de supports de disque dur et de ventilateurs installés à l'avant, les cartes graphiques jusqu'à 435 mm de long sont prises en charge. Avec les ventilateurs installés, la longueur maximale prise en charge des cartes graphiques est de 410 mm. Trois emplacements d'extension verticale permettent d'installer une carte graphique verticalement.



Il sera disponible le 20 Juillet 2020.



Le prix sera de : 126.62 euros.



