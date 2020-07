Jonsbo déploie les refroidisseurs CPU AIO Angeleyes TW2 Pro Color Series.



Plus tôt cette semaine, Jonsbo a lancé la gamme Angeleyes TW2 Pro Color de refroidisseurs de processeur liquides tout-en-un, en boucle fermée. Ces refroidisseurs sont des variantes de la série Angeleyes TW2 Pro que la société a lancée jusqu'en 2019-2020. Ses conceptions de radiateur, de tubulure et de bloc de pompe sont inchangées.



Le seul seul domaine de changement est l'ensemble des ventilateurs inclus avec le refroidisseur. Ces ventilateurs sont caractérisés par des LED ARGB situées dans le moyeu de la roue et des pales de ventilateur translucides qui diffusent la lumière. Dans l'ancienne série Angeleyes TW2 Pro, le ventilateur comportait des diffuseurs en acrylique ARGB le long de l'alésage du cadre. Sous le capot, le ventilateur comporte des roulements hydrauliques conçus pour plus de 40000 heures, des vitesses de ventilateur de 700 à 1500 tr/min, un débit d'air de 25,5 à 62,8 CFM et une sortie de bruit de 18,1 à 29,5 dBA.











Il existe actuellement deux modèles de la série TW2 Pro Color - le TW2-360 Pro Color, qui comprend un radiateur de 360 ​​mm x 120 mm et trois ventilateurs; et le TW2-240 Pro Color, avec un radiateur de 240 mm x 120 mm et deux ventilateurs. AM4, LGA1200, LGA115x et LGA2066 sont parmi les types de socket de CPU pris en charge.



La société n'a pas révélé de prix.



