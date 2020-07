Processeur AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX présenté : DDR4 8 canaux !



Voici la première image du processeur Ryzen Threadripper PRO 3995WX, conçu pour faire partie du lancement du processeur AMD HEDT/station de travail pour cette année. L'image est apparue brièvement sur les forums ChipHell, avant d'être récupérée par HXL (@ 9550pro) Ce processeur est conçu pour concurrencer les processeurs Intel Xeon série W, tels que le W-3175X, et se situe donc un segment au-dessus même de la "normale" "Série Threadripper dirigée par le Threadripper 3990 64 bits/128 threads. Outre certaines fonctionnalités exclusives aux processeurs de la série Ryzen PRO, la fonctionnalité qui tue avec le 3995WX est une interface mémoire DDR4 à 8 canaux menaçante, qui peut gérer jusqu'à 2 To de mémoire avec ECC.







Le Threadripper PRO 3995X devrait avoir une E/S essentiellement identique au processeur EPYC 7662 le plus cher. En tant que puce de marque Ryzen, elle pourrait présenter des vitesses d'horloge plus élevées que son homologue EPYC. Pour activer sa mémoire à 8 canaux, le processeur pourrait venir avec un nouveau socket, probablement le chipset sWRX8 et AMD WRX80, même si cela ne nous surprendrait pas si ces processeurs ont une certaine forme d'intercompatibilité avec sTRX4 et TRX40 (à un nombre limité la bande passante mémoire et les capacités PCIe, bien sûr).



Des sources indiquent à VideoCardz qu'AMD pourrait annoncer la série Ryzen Threadripper PRO dès le 14 Juillet 2020.



VIDEOCARDZ