RAIJINTEK nous propose : Les EOS 12 RBW ADD Fan.



Raijintek a présenté aujourd'hui la gamme EOS 12 RBW ADD de ventilateurs à boîtier de 120 mm. Basé sur la conception des ventilateurs EOS 12 d'origine, le nouveau EOS 12 RBW ADD est disponible en packs d'unité et de trois unités. Il est optimisé à la fois pour la ventilation et pour une utilisation dans les configurations de refroidissement liquide en raison de sa pression statique assez bonne.











Doté d'un roulement hydraulique évalué à 40000 heures, le ventilateur utilise un PWM à 4 broches pour sa fonction principale et tourne entre 800 et 1800 tr/min, avec un débit d'air maximal de 75 CFM, une pression statique maximale de 2,3 mm H₂O et un sortie de bruit maximale évaluée à 28 dBA.



Il utilise une connexion RGB adressable à 3 broches pour son éclairage. Le pack de trois unités comprend un contrôleur ARGB + PWM avec une télécommande RF. Les cadres de ces ventilateurs sont dotés de supports caoutchoutés qui amortissent les vibrations.







La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP