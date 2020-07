ASUS nous propose : Le RT-AX89X AX6000.



ASUS a présenté aujourd'hui le RT-AX89X, un énorme routeur de jeu haut de gamme d'aspect arachnide avec pas moins de 8 antennes. Son composant WLAN est aussi impressionnant que son composant réseau filaire. Côté WLAN, vous obtenez une configuration 802.11ax (Wi-Fi 6) avec jusqu'à 4804 Mbps sur la bande de 5 GHz + jusqu'à 1300 Mbps sur la bande de 2,4 GHz, ajoutant jusqu'à 6104 Mbps en mode double bande. Même par rapport à l'ancienne norme 802.11ac, le routeur offre jusqu'à 4 333 Mbps (5 GHz) + 1 000 Mbps (2,4 GHz). Le composant WLAN offre les dernières fonctionnalités de sécurité, notamment WPA3-Personal et WPA2-Enterprise.















La configuration réseau filaire de l'ASUS RT-AX89X comprend deux liaisons montantes 10 GbE, une liaison montante WAN 1 GbE et huit liaisons descendantes LAN 1 GbE. Les ports 10 GbE peuvent être reconfigurés individuellement en tant que liaisons descendantes LAN. Deux ports USB 3.1 de type A de 5 Gbit/s peuvent également accueillir des dongles Internet cellulaires USB et des périphériques de stockage de masse USB, tels que des lecteurs flash, des périphériques de stockage externes, etc. La société n'a pas mentionné la force du signal du routeur. en dBi, mais le note pour les "très grandes maisons".



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP