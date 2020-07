Antec annonce le modèle Earthwatts Gold PRO White 750W.



Antec Inc., fournisseur leader de composants et accessoires informatiques hautes performances pour le marché des jeux, des mises à niveau PC et du bricolage, élargit sa série Earthwatts Gold Pro avec un modèle 750 au design blanc. La classification 80 PLUS GOLD et le câblage modulaire hybride font d'Earthwatts Gold Pro un excellent choix abordable pour la gamme de blocs d'alimentation Antec de pointe. Cette nouvelle version est désormais disponible dans le commerce à partir de 104.54 € (prix public conseillé TTC).















EarthWatts GOLD PRO d'Antec est l'une des séries de blocs d'alimentation les plus efficaces. Cette gamme de blocs d'alimentation atteint jusqu'à 92% d'efficacité et vous permet de réaliser des économies sans précédent avec d'autres alimentations.



En utilisant EarthWatts GOLD PRO, vous pouvez réduire votre facture d'électricité jusqu'à 20%. Le pontage Full LLC fournit une alimentation ultra-propre qui protège les composants informatiques critiques. Quatre connecteurs de port PCI Express permettent une prise en charge multi-GPU tandis que le lot ErP 6: 2013 garantit la conformité aux normes énergétiques les plus strictes disponibles.



Une garantie de qualité Antec de sept ans, un câblage modulaire hybride, un ventilateur silencieux de 120 mm contrôlé par le célèbre gestionnaire thermique d'Antec et une protection de qualité industrielle CircuitShield font de EarthWatts GOLD PRO l'un des meilleurs choix disponibles.



TECHPOWERUP