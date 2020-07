The Gentlemen.

Sortie DVD/BLURAY du 10 Juin 2020.







Durée : 1H53.



Genre : Policier, Action, Comédie.



Avec : Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Henry Golding, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Hugh Grant, Colin Farrell.



Résumé : Mickey Pearson est à la tête du plus gros réseau de production et de distribution de Marijuana britannique depuis de longues années. Il souhaite désormais revendre son commerce. Mais son départ à la retraite va être plus compliqué que prévu.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 7.9/10 (Votants : 138 744 Internautes).



