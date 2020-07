Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn.

Sortie DVD/BLURAY du 10 Juin 2020.







Durée : 1H49.



Genre : Super-héros, Action, Aventure, Fantastique, Policier.



Avec : Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Ella Jay Basco, Chris Messina, Ewan McGregor, Charlene Amoia.



Résumé : Vous connaissez l’histoire du flic, de l’oiseau chanteur, de la cinglée et de la princesse mafieuse ? Birds of Prey (et la fantabuleuse histoire d’Harley Quinn) est une histoire déjantée racontée par Harley en personne - d’une manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman Sionis, l’ennemi le plus abominable - et le plus narcissique - de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz décident de s’en prendre à une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille. Les parcours de Harley, de la Chasseuse, de Black Canary et de Renee Montoya se télescopent et ce quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour éliminer Roman…



Film interdit aux moins de 12 ans.



Disponible en Blu-Ray 4K.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 6.2/10 (Votants : 113 880 Internautes).



