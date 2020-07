ZENIMAX ONLINE STUDIOS nous propose un nouveau jeu PC : ZeniMax Online Studios.







Editeur(s)/Développeur(s) : ZeniMax Online Studios.



Sortie France : 26 Mai 2020.



Genre(s) : MMO.



Classifications : Interdit au moins de 18 ans.















Résumé : Greymoor est la quatrième chapitre du MMO The Elder Scrolls Online. Aventurez-vous dans la partie occidentale de Bordeciel, 900 ans avant les évènements The Elder Scrolls V : Skyrim, à l'époque où la région était dominée par un ancien Seigneur vampire à la tête d'une terrifiante armée de vampires, de sorcières et de loups-garous.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



