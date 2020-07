RIOT GAMES nous propose un nouveau jeu PC : Valorant.







Editeur(s)/Développeur(s) : Riot Games.



Sortie France : 02 Juin 2020.



Genre(s) : FPS/Tactique.



Concepteurs (programmeurs, compositeurs...) : Anna Donlon.



Classification : Interdit au moins de 12 ans.















Résumé : Valorant, anciennement Project A, est un FPS tactique dans la veine de Counter Strike et de Team Fortress. Le jeu développé et édité par Riot Games proposera de nombreux personnages aux capacités uniques, différents modes de jeu et promet déjà des serveurs sans failles et un système anti-triche à la pointe de la technologie.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



