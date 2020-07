TECHPOWERUP nous propose le test du : CORSAIR iCUE LT100 Smart Lighting Towers.



CORSAIR a adopté l'éclairage RVB comme très peu d'autres, comme en témoigne leur propre IP LED Capellix dans laquelle ils ont beaucoup investi. Pour tenter d'aller au-delà de la tour PC et des périphériques d'éclairage, la société est d'abord entrée dans le monde de l'éclairage ambiant avec les bandes d'éclairage LS100 qui peuvent, par exemple, ajouter de l'éclairage sous votre bureau ou derrière un moniteur, et CORSAIR a présenté aujourd'hui le LT100 des tours d'éclairage destinées à accompagner le moniteur et sur le bureau. Merci encore à CORSAIR d'avoir fourni des échantillons à TechPowerUp!







Nous avons d'abord annoncé la nouvelle des tours d'éclairage intelligentes CORSAIR iCUE LT100 (désormais «tours d'éclairage LT100» dans cet article pour la facilité d'utilisation et parce que ces noms deviennent ridicules à mon avis) plus tôt ce mois-ci, quand un snafu avec leur inclusion dans un fonctionnaire La photo d'une autre page de produit CORSAIR et une liste de produits Amazon prématurée signifiaient que notre équipe diligente de nouvelles savait exactement ce que c'était.



Avant notre article, cependant, il y avait des spéculations en ligne basées uniquement sur la photo, les gens se demandant s'il s'agissait de haut-parleurs. Ils sont sans doute déçus, mais leur facteur de forme aurait rendu les enceintes difficiles à réaliser. En tant que tours d'éclairage ambiant, le LT100 s'ajoute au portefeuille de produits CORSAIR pour éclairer votre poste de travail (et votre salon). Nous les examinons de plus près aujourd'hui pour vous aider à déterminer s'ils sont pour vous.



Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP