TECHPOWERUP nous propose le test du : AMD Ryzen 5 3600XT.



Dans cette revue, nous examinerons le processeur à six cœurs Ryzen 5 3600XT, qui fait partie de la nouvelle gamme Ryzen 3000XT composée de trois processeurs AMD introduits pour actualiser sa série de processeurs 7 nm "Zen 2" vieux de 7 ans. AMD lance de nouveaux processeurs en réponse au lancement d'Intel Lake «Comet Lake» de 10e génération ; car il ne veut probablement pas céder son positionnement sur le marché à Intel en attendant le lancement du "Zen 3" au quatrième trimestre. La famille de processeurs de bureau Ryzen de 3e génération a introduit de nombreuses premières pour AMD, y compris la première sur le marché avec 7 nm pour les processeurs et PCI-Express gen 4.0, et, plus important encore, la première fois en plus de 15 ans qu'AMD a atteint la parité IPC avec Intel.



Après avoir rattrapé Intel en matière de performances à un seul thread, le leadership du marché d'AMD sur le segment des processeurs de bureau était largement opposé par Intel depuis juillet 2019, car il l'a complété avec plus de cœurs ou de threads pour le dollar. Les puces Core de 9e génération d'Intel ont conservé la compétitivité des performances de jeu en raison de leur vitesse d'horloge plus élevée.



Intel a donc orienté ses efforts vers l'amélioration de la proposition de valeur de ses processeurs Core de 10e génération dans ces domaines en activant l'HyperThreading à tous les niveaux pour les Core i3 à Core i9. Ils ont également augmenté les vitesses d'horloge encore plus loin, augmenté les limites de puissance, le TDP et donné aux concepteurs de cartes mères plus de contrôle sur l'alimentation.







La première réponse d'AMD à la 10e génération de noyau a été de baisser officieusement les prix de ses pièces Ryzen 3000, le 3600X tombant parfois sous la barre des 200 $ par rapport à son prix de lancement de 249 $ et le 3600 à moins de 180 $. Nos examens des différents processeurs Core de 10e génération montrent que, bien que le marketing Intel puisse crier le «leadership en matière de performances de jeu», en réalité, les différences de jeu entre les deux ne sont que des pourcentages élevés à un chiffre et les performances de calcul du CPU sont de faibles pourcentages à un chiffre à venir . AMD pense qu'il peut chasser ces pistes avec l'IP "Zen 2" existante sans avoir à attendre "Zen 3". Nous avons donc la série Ryzen 3000XT.



Le Ryzen 5 3600XT dans cette revue est un processeur 6 cœurs/12 threads cadencé à 3,80 GHz - identique au 3600X, mais avec une fréquence de boost accrue de 4,50 GHz (par rapport aux 4,40 GHz du 3600X). Comme nous l'expliquerons plus loin dans cette revue, ces processeurs ne se limitent pas à un ralentisseur de 100 MHz.



AMD a affiné sa fabrication de silicium pour obtenir une marge pour non seulement augmenter les vitesses d'horloge sans impact sur le TDP, mais aussi mieux gérer les fréquences de suralimentation, ce qui devrait améliorer les performances monofil.



Contrairement aux deux autres pièces de la série 3000XT et au Core i5-10600K, le nouveau Ryzen 5 3600XT comprend une solution de refroidissement Wraith Spire intégrée, qui devrait permettre aux acheteurs d'économiser sur les coûts de refroidissement du processeur.



Dans notre revue Ryzen 5 3600XT, nous examinerons de plus près l'addition Ryzen XT la plus abordable et la passerons en revue dans l'ensemble de notre suite de tests CPU, en la comparant avec le Core i5-10600K et Ryzen 5 3600X, en plus de dizaines d'autres puces.







TECHPOWERUP