EK Water Blocks annonce les pompes EK-Quantum Inertia D5 Body D-RGB.



EK, le fabricant européen de refroidissement liquide haut de gamme, lance les pompes autonomes EK-Quantum Inertia Body conçues pour les pompes D5. Ces tops autonomes offrent des performances hydrauliques accrues (jusqu'à 15%) par rapport au haut d'origine et disposent d'un éclairage LED D-RGB sophistiqué et d'un design qui se fond parfaitement avec le reste de la gamme EK Quantum.



Les dessus autonomes d'Inertia viennent dans deux modèles différents, avec un acétal noir de POM usiné par commande numérique par ordinateur ou l'acrylique moulé usiné par commande numérique par ordinateur. Un éclairage LED correct sans points chauds LED indésirables est obtenu avec un couvercle noir sur le modèle Plexi et diffusé par une pièce blanc laiteux sur le modèle acétal. Ces produits sont compatibles avec les technologies de synchronisation RVB populaires de tous les principaux fabricants de cartes mères. La flèche sur le connecteur LED à 3 broches doit être alignée avec la marque + 5V sur l'en-tête D-RGB (aRGB).











Le nouveau système de volute/corps de pompe Quantum Inertia D5 présente une conception entièrement arrondie offrant ainsi une plus grande facilité d'utilisation, permettant une installation à n'importe quel angle à 360 degrés de rotation. Un amortisseur en caoutchouc spécial est utilisé pour dissocier le corps de pompe principal du clip de montage pour un fonctionnement silencieux, sans bruit induit par les vibrations. De plus, le positionnement horizontal et vertical est pris en charge pour des possibilités de routage des tubes plus faciles.



Disponibilité et prix



Les dessus autonomes EK-Quantum Inertia D5 Body D-RGB sont fabriqués en Slovénie et peuvent être commandés via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF), TVA incluse.



EK-Quantum Inertia D5 Body D-RGB - Plexi : 74.90 €,

Corps EK-Quantum Inertia D5 D-RGB - Acétal : 74.90 €.



TECHPOWERUP