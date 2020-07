NVIDIA GeForce RTX 3070 et RTX 3070 Ti : Rumeur Spécifications Apparaissent !



NVIDIA se prépare lentement à lancer ses cartes graphiques Ampere de nouvelle génération pour les consommateurs après avoir obtenu le GPU A100 pour les applications centrées sur les données. La gamme Ampere reçoit de plus en plus de fuites et de spéculations chaque jour, nous pouvons donc supposer que le lancement est proche. Dans la dernière série de rumeurs, nous avons de nouvelles informations sur le SKU GPU et la mémoire des GeForce RTX 3070 et RTX 3070 Ti à venir.



Grâce à l'utilisateur Twitter kopite7kimi, qui a eu plusieurs spéculations confirmées dans le passé, nous avons des informations selon lesquelles les GeForce RTX 3070 et RTX 3070 Ti utilisent un SKU GPU GA104, associé à la mémoire GDDR6. Le problème est que la version Ti du GPU comportera une nouvelle mémoire GDDR6X, qui a une vitesse plus élevée et peut aller jusqu'à 21 Gbps.







Le RTX 3070 normal est censé avoir 2944 cœurs CUDA sur la matrice GPU GA104-400, tandis que son grand frère RTX 3070 Ti est conçu avec 3072 cœurs CUDA sur la matrice GA104-300. Associés aux nouvelles technologies qu'apporte l'architecture Ampère, avec une nouvelle mémoire GDDR6X, les GPU devraient être très performants. On estime que les deux cartes atteindraient une bande passante mémoire de 512 Go/s.



Jusqu'à présent, c'est tout ce que nous avons. NVIDIA serait en phase de test de validation de conception (DVT) avec ces cartes et se prépare à une production de masse en août. Après ces événements, le lancement officiel devrait avoir lieu avant la fin de cette année, certaines spéculations indiquant que c'est en Septembre 2020.



VIDEOCARDZ