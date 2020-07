H.266/VVC officiellement révélé, même qualité que H.265/HEVC à la moitié du débit binaire.



Fraunhofer HHI a dévoilé aujourd'hui sa dernière norme de compression vidéo H.266/Versatile Video Codec (VVC), qui devrait éventuellement remplacer la norme H.265/HEVC actuelle. La nouvelle norme a été développée par Fraunhofer HHI en partenariat avec des partenaires de l'industrie, notamment Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm et Sony. La norme suit les précédentes itérations promettant une réduction de 50% du débit binaire tout en conservant la même qualité.



Fraunhofer HHI affirme que la nouvelle norme jouera un rôle majeur dans la transmission et le stockage vidéo, mais on ignore si les entreprises et les consommateurs adopteront la norme. HEVC a été publié en 2013, mais seulement sept ans plus tard, il commence à bénéficier d'un soutien important, Fraunhofer prévoit de publier le premier encodeur/décodeur logiciel ce printemps, tandis que les puces matérielles prendront probablement beaucoup plus de temps. Les grands géants du streaming tels que Google et Netflix détermineront probablement quand ou si la norme deviendra grand public.



