MSI nous propose un nouvel écran : Le Optix G32CQ4.



MSI a dévoilé aujourd'hui l'Optix G32CQ4, un moniteur de jeu incurvé de 31,5 pouces et 16: 9. Doté d'une courbure de 1500R, ce moniteur utilise un panneau VA avec une résolution native WQHD (2560 x 1440 pixels), un temps de réponse de 1 ms (MPRT), un taux de rafraîchissement de 165 Hz, des angles de vision de 178°/178° et la prise en charge de la technologie Premium FreeSync d'AMD.











Les autres caractéristiques essentielles du panneau incluent un rapport de contraste statique de 3000: 1 avec un méga-contraste dynamique, une luminosité maximale de 250 cd/m² et une couverture de 91,43% de DCI-P3. Le panneau présente une finition mate et un traitement anti-éblouissant. Les entrées incluent un DisplayPort 1.2a (nécessaire pour FreeSync) et deux ports HDMI 2.0.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP