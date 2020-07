Sapphire nous propose : La Radeon RX 5600 XT Pulse BE.



Sapphire a présenté une variante à prix optimisé de sa Radeon RX5600 XT Pulse, avec la nouvelle RX 5600 XT Pulse BE (modèle: 11296-05-20G). Cette carte est visiblement plus petite que la RX5600 XT Pulse d'origine qui est largement basée sur la conception de la carte des cartes Pulse de la série RX5700.



La nouvelle carte mesure 23,05 cm de long et 12,25 cm de haut, par rapport à la Pulse d'origine, qui mesure 25,4 cm de long et 13,5 cm de haut. La nouvelle carte est également légèrement plus mince, à exactement 4 cm (un peu moins de 2 emplacements d'épaisseur), tandis que le Pulse d'origine a une épaisseur de 4,65 cm (un peu plus de 2 emplacements d'épaisseur).



















Il existe une poignée de domaines de réduction des coûts par Sapphire. Pour commencer, alors que le diamètre des deux ventilateurs de la solution de refroidissement Dual-X est inchangé à 100 mm, le dissipateur thermique sous-jacent est visiblement plus mince et d'une conception différente de celle utilisée dans la carte Pulse d'origine. Deuxièmement, le PCB est plus court que le refroidisseur lui-même et est d'une conception complètement différente de celle du Pulse d'origine.



Troisièmement, la carte manque de double BIOS. Enfin, les fans de la carte ne disposent pas de la fonction de connexion rapide qui vous permet de les sortir pour nettoyer le dissipateur thermique en dessous. Heureusement, la nouvelle carte Pulse BE est conforme aux spécifications OC révisées d'AMD pour la RX5600 XT, vous n'avez donc pas à vous soucier des mises à jour du BIOS.



Il tourne à des horloges de jeu de 1560 MHz, jusqu'à des horloges boost de 1620 MHz et à une mémoire de 14 Gbps (GDDR6 efficace). La société n'a pas révélé de prix, bien que nous nous attendions à ce que le prix de cette carte soit très proche de la valeur de référence de 279 Dollars pour la RX5600 XT.



TECHPOWERUP