COLORFUL nous propose deux nouvelles cartes mères : La X570M Gaming Frozen et la B550M Gaming Pro..



Coloré aujourd'hui, le CVN B550M Gaming Frozen V14, une carte mère AM4 socket au format Micro-ATX, basée sur le chipset AMD B550, a été lancé. La carte tire son nom "Frozen" de son PCB principalement blanc. Le dissipateur thermique du chipset qui se prolonge dans un dissipateur thermique SSD M.2 dispose d'une ventilation par ventilateur (quelque chose que l'on ne trouve pas sur la plupart des autres cartes mères B550). La carte est alimentée par une combinaison de connecteurs d'alimentation ATX à 24 broches et d'EPS à 8 broches, la conditionnant pour le processeur avec un VRM à 10 phases.











Les emplacements d'extension du jeu coloré CVN B550M Frozen V14 comprennent un PCI-Express 4.0 x16, un PCI-Express 3.0 x16 (electric gen 3.0 x4) câblé au chipset et un slot gen 3.0 x1. La connectivité de stockage comprend un emplacement M.2-22110 avec un câblage PCI-Express 4.0 x4 à partir du socket AM4 et six ports SATA 6 Gbps.











La connectivité USB comprend une paire de ports USB 3.x gen 2 de 10 Gbit/s câblés au CPU qui incluent un port de type C et un certain nombre de ports de 5 Gbit/s. La mise en réseau prend en charge une connexion 1 GbE à partir d'un contrôleur Realtek RTL8111H, et la solution audio intégrée utilise un codec Realtek ALC1200. Vous n'aimez pas le jeu de couleurs blanc? Coloré vous a couvert avec le CVN B550M Gaming Pro V14, qui est une carte presque identique qui utilise un PCB noir et un dissipateur thermique de chipset qui se débrouille sans ventilateur.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP