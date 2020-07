HyperX annonce le clavier de jeu mécanique Alloy Elite 2.



HyperX, la division jeux de Kingston Technology Company, Inc., a élargi aujourd'hui sa gamme de claviers en alliage avec la sortie du clavier de jeu mécanique HyperX Alloy Elite 2. Le nouveau clavier de jeu Alloy Elite 2 est basé sur la conception originale Alloy Elite et dispose de commutateurs mécaniques linéaires HyperX rouges conçus pour les performances, la longévité et un taux de clics à vie de 80 millions par commutateur. Le clavier comprend des touches multimédias dédiées avec des boutons d'accès rapide et une molette de volume.



L'HyperX Alloy Elite 2 comprend une barre lumineuse signature avec éclairage LED, des effets d'éclairage dynamique RVB avec éclairage par touche et des couleurs RVB. Alloy Elite 2 est construit avec un cadre en acier solide pour plus de durabilité, offre des boutons multimédias dédiés et une grande roue de volume ainsi que des boutons d'accès rapide pour la luminosité, les effets d'éclairage et le mode de jeu. Alloy Elite 2 comprend également un passage USB 2.0, 100% anti-ghosting et une fonctionnalité de retournement de touche N complète.







"Nous sommes ravis d'annoncer notre nouveau clavier mécanique Alloy Elite 2 construit avec des bouchons de touches de pudding HyperX", a déclaré Jennifer Ishii, directrice commerciale du clavier, HyperX. "L'Alloy Elite 2 répondra aux besoins des joueurs à la recherche d'un clavier de jeu mécanique entièrement personnalisable avec des commutateurs HyperX évalués à 80 millions de clics par touche."



L'Alloy Elite 2 est l'un des claviers de jeu mécaniques RVB HyperX complets, conçu avec un cadre en acier durable pour des commandes robustes et stables. Les utilisateurs peuvent personnaliser l'éclairage et les effets avec le logiciel NGENUITY intuitif pour un affichage brillant des couleurs.



L'HyperX Alloy Elite 2 offre également une mémoire intégrée pour la personnalisation du clavier permettant aux utilisateurs d'enregistrer jusqu'à trois profils. De plus, la personnalisation avancée avec le logiciel HyperX NGENUITY permet aux utilisateurs de personnaliser les effets d'éclairage par touche, le mode de jeu et les paramètres de macro. L'Alloy Elite 2 est compatible avec PC, PS4TM et Xbox One.



Caractéristiques



- Commutateur : commutateur HyperX,

- Type : mécanique,

- Rétroéclairage : RVB (16 777 216 couleurs),

- Effets de lumière : éclairage RVB par touche et 5 niveaux de luminosité,

- Mémoire embarquée : 3 profils,

- Pass-through USB 2.0 : Oui,

- Anti-fantôme : 100% anti-fantôme,

- Survol des touches : mode N-key,

- Indicateur LED : Oui,

- Contrôle des médias : Oui,

- Mode de jeu : Oui,

- Compatibilité OS : Windows 10, 8.1, 8, 7.



Key Switches



- Commutateur : HyperX Red,

- Style d'opération : linéaire,

- Force de fonctionnement : 45 g,

- Point d'actionnement : 1,8 mm,

- Distance totale de déplacement : 3,8 mm,

- Durée de vie (frappes) : 80 millions.



Dimensions



- Largeur : 444,0 mm,

- Profondeur : 174,0 mm,

- Hauteur : 37,4 mm,

- Poids (clavier et câble) : 1530 g.



Disponibilité



Le clavier de jeu mécanique HyperX Alloy Elite 2 est disponible au prix de 129.99 Dollars dans la boutique en ligne d'HyperX.



TECHPOWERUP