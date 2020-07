Intel Core i7-1165G7 "Tiger Lake" Mauls Ryzen 7 4700U "Renoir" dans la plupart des tests Geekbench.



Le prochain processeur Intel Core i7-1165G7 à 4 cœurs/8 threads basé sur le silicium «Tiger Lake-U» de 10 nm offre une puissance moyenne par rapport au processeur AMD Ryzen 7 4700U, malgré la moitié du nombre de cœurs de processeur. Une comparaison Geekbench entre deux ordinateurs portables Lenovo, l'un propulsé par un i7-1165G7 et l'autre par un 4700U, montre une avance de performance stupéfiante de 36,8% pour la puce Intel en performances monothreads, tout en étant 0,5% plus rapide en multithread performance.











Le i7-1165G7 dispose d'un processeur à 4 cœurs/8 threads avec des cœurs «Willow Cove», tandis que le 4700U manque de SMT, et est une puce à 8 cœurs/8 threads avec des cœurs de processeur «Zen 2». Le jeu change avec le Ryzen 7 4800U, où la puce à 8 cœurs/16 threads se termine 22,3% plus rapide que le Core i7-1165G7 dans le test multithread en raison de SMT, tandis que le plomb de performance à filetage unique d'Intel est abaissé à 29,3%.



