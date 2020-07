La console Atari VCS devrait enfin sortir à l'automne 2020 pour 389.99 Dollars !



L'Atari VCS a été annoncé pour la première fois il y a plus de deux ans en 2018, mais a depuis subi de nombreux retards. Il semble qu'il y ait de la lumière au bout du tunnel pour l'Atari VCS 800 avec la console maintenant disponible en précommande d'Atari, GameStop ou Walmart. La console n'est disponible que dans le cadre d'un ensemble comprenant la console elle-même, le joystick classique sans fil, un contrôleur moderne et une copie gratuite d'Atari Vault de 100 jeux d'arcade et de console classiques. Le bundle est au prix de 389.99 Dollars et devrait être expédié d'ici la saison des vacances 2020.















La console comprend un APU AMD Raven Ridge personnalisé avec des graphismes Vega 3, associé à 8 Go de RAM DDR4 et 32 Go de stockage flash interne eMMC. L'appareil exécute un système d'exploitation Linux personnalisé, mais prend également en charge Linux, Windows, Steam OS ou Chrome OS s'il démarre à partir d'un disque externe.



La connectivité comprend le Wi-Fi 802.11 b/g/n et Bluetooth 4.0 tandis que les E/S incluent un seul port HDMI 2.0, un port Ethernet gigabit et quatre connecteurs USB 3.1. Un système Atari VCS 400 de moindre puissance est également prévu avec la moitié du RAM à 4 Go et devrait se vendre à 249.99 Dollars.



