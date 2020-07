QNAP lance un NAS quadricœur TS-431X3 haute vitesse avec SFP + 10 GbE et 2,5 GbE.



QNAP Systems, Inc., l'un des principaux innovateurs de solutions informatiques, de mise en réseau et de stockage, a lancé aujourd'hui le NAS TS-431X3 quadricœur à 1,7 GHz. Doté d'une connectivité 10 GbE SFP + et 2,5 GbE RJ45, le TS-431X3 permet aux entreprises de déployer un environnement réseau à haut débit pour répondre aux besoins de sauvegarde, de récupération et de stockage virtualisé des données.



Le TS-431X3 est alimenté par un processeur quad-core 1,70 GHz, 4 Go de RAM (extensible à 8 Go) et dispose d'un port SFP + 10 GbE pour fournir une bande passante élevée pour une transmission de données intensive. Associé à un commutateur de la série QNAP QSW, les utilisateurs peuvent créer un environnement réseau 10 GbE pour profiter de vitesses de transfert plus élevées et déployer des applications conteneurisées. Le TS-431X3 dispose également d'un port 2,5 GbE pour le partage de fichiers à faible latence et la collaboration d'équipe. Le TS-431X3 est livré avec des baies de disques sans outils et verrouillables, simplifiant l'installation des disques et garantissant que les disques sont sûrs et sécurisés.







«Offrant à la fois une connectivité SFP + 10 GbE SFP + et 2,5 GbE RJ45, le TS-431X3 permet une allocation flexible des ressources réseau pour maximiser l'utilisation du stockage et faciliter une sauvegarde/récupération après sinistre plus rapide. En prenant en charge jusqu'à 8 Go de mémoire, les utilisateurs peuvent également exécuter une large gamme d'applications conteneurisées sur le TS-431X3, garantissant une solution très rentable pour les environnements informatiques d'entreprise ", a déclaré Jason Hsu, chef de produit de QNAP.







Le TS-431X3 prend en charge la technologie des instantanés et l'application HBS facilite la sauvegarde sur le stockage local, hors site et dans le cloud, permettant aux utilisateurs de développer un plan de reprise après sinistre complet. Notification Center permet aux administrateurs de gérer et de surveiller de manière centralisée les notifications d'événements système et d'application à partir d'une seule application, tandis que Security Counselor recommande des actions et des paramètres pour améliorer la sécurité du NAS.







Le TS-431X3 comprend également: Surveillance Station permet de créer un système de surveillance sécurisé; Qsync synchronise automatiquement les fichiers entre le NAS, les appareils mobiles et les ordinateurs ; QmailAgent permet une gestion centralisée de plusieurs comptes de messagerie; Qfiling automatise l'organisation des fichiers; et Qsirch trouve rapidement les fichiers nécessaires. Les utilisateurs peuvent également télécharger des applications mobiles d'accompagnement pour accéder à distance à leur NAS afin d'améliorer l'efficacité du travail.



Spécifications clés



TS-431X3 : modèle tour ; 4 baies, processeur AnnapurnaLabs AL-314 quad-core 1,7 GHz, 4 Go de RAM (emplacement de mémoire unique, extensible à 8 Go) ; baies SATA 3,5 pouces 6 Gbit/s remplaçables à chaud ; 1x port 10 GbE SFP +, 1x port 2.5 GbE et 1x port RJ45 GbE, 3x ports USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps).



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP