MSI met à jour la version Mini ITX de la GeForce GTX 1650 Aero ITX 4G OC - maintenant OCV1.



MSI a lancé une nouvelle révision de sa GeForce GTX 1650 Aero 4G OC, le rendu original MSI d'une carte graphique Mini ITX basée sur la puce TU 116 de NVIDIA.











La GeForce GTX 1650 Aero 4G OCV1 ne mesure que 170 mm de long, 111 mm de large, 38 mm d'épaisseur et pèse 375 grammes avec un seul ventilateur de refroidissement qui est plus que suffisant pour garder la matrice de 284 mm² suffisamment froide. Une horloge de suralimentation est signalée à 1 695 MHz.



Il y a un bus mémoire 128 bits qui transporte les données entre le GPU et ses 4 Go de mémoire GDDR5. En termes d'E/S, il y a 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0b et 1x DVI Dual Link (et prise en charge du triple affichage intégré). Il n'y a pas de connecteur d'alimentation supplémentaire, ce qui signifie une consommation d'énergie inférieure à 75 W.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP