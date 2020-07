Jonsbo dévoile le boîtier V8 Cuboidal Mini-ITX.



Jonsbo a dévoilé aujourd'hui le V8, un boîtier Mini-ITX de forme cuboïde doté d'un châssis coulissant en 2 pièces. Le châssis interne en acier du boîtier glisse intact du corps extérieur en alliage d'aluminium-magnésium qui a une finition mate argent/gris. Le corps extérieur dispose d'une entrée avant flottante qui cache l'évent principal du boîtier; et des évents supplémentaires sur les côtés et le dessus. L'entrée avant comprend un grand ventilateur de 200 mm qui maintient une pression d'air positive à l'intérieur du boîtier ; et se monte pour deux ventilateurs de 140 mm/120 mm sur le dessus, et un échappement arrière de 140 mm/120 mm.



















Le Jonsbo V8 offre de la place pour une carte mère Mini-ITX avec de la place pour des cartes graphiques pleine hauteur jusqu'à 33 cm de longueur et des refroidisseurs de processeur jusqu'à 19,5 cm de hauteur. Il y a deux emplacements d'extension, cependant, il y a assez de place pour une carte graphique légèrement plus épaisse que 2 emplacements. Une baie d'alimentation SFX/SFX-L interne est câblée à une extension de prise CA à l'arrière.



Les zones de stockage comprennent deux baies de 3,5 pouces et un support de 2,5 pouces. La connectivité du panneau avant comprend une prise USB 3.2 type-C, USB 3.2 type-A et des prises audio HD. Le boîtier mesure 249,5 mm (L) x 390 mm (P) x 260MM (H).



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP