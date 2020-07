Arctic annonce des refroidisseurs de processeur Freezer 13 X Series.



Arctic a annoncé aujourd'hui les refroidisseurs d'air CPU Freezer 13 X, y compris les A13X, A13X CO, i13X et i13X CO. Plus petits, plus silencieux, plus éconergétiques et puissants: la série Freezer 13 X, successeur du Freezer 13, combine un conception compacte et avancée de dissipateur de chaleur, avec différentes versions en cours de développement pour différents domaines d'application.











Les caloducs à contact direct décalé associés à un ventilateur de 92 mm à pression optimisée assurent une dissipation optimale de la chaleur - malgré les dimensions relativement petites et une hauteur d'installation de seulement 137 mm. Tous les refroidisseurs de la série Freezer 13 X sont fournis avec un composé thermique ARCTIC MX-2 pré-appliqué et ont un système d'assemblage simple.















Caractéristiques



- Disponible en différentes versions pour AMD et Intel et en variante CO,

- Trois caloducs décalés assurent une dissipation thermique optimale,

- Ventilateur P pour des performances accrues,

- Durée de vie prolongée grâce à la basse température du moteur,

- Consommation d'énergie et vibrations réduites grâce à la nouvelle technologie de moteur,

- Pâte thermique MX-2 pré-appliquée.



Disponibilité



La série Freezer 13 X est disponible dès maintenant sur le marché et sur Amazon, à partir de : 29.90 euros.



TECHPOWERUP