Annonce des souris de jeu des séries ZOWIE FK-B et ZA-B.







BenQ annonce la mise à jour des séries de souris de jeu ZOWIE FK-B et ZOWIE ZA-B dans une finition noir mat et un capteur PMW 3360 de qualité gaming. Contrairement aux précédents modèles ZOWIE FK et ZA, la série mise à jour a un design symétrique pour droitiers. Les boutons latéraux du côté droit ont été retirés pour éviter toute interférence avec la prise en main d'un droitier.



Le point de fixation du câble de la souris a également été relevé à un angle pour réduire les risques de traînée du câble sur le tapis de souris. Les souris sont également équipées d'un commutateur de taux de rapport en bas pour basculer rapidement et facilement vers votre paramètre préféré. équipés du capteur PMW 3360, offrant aux joueurs une sensation de suivi de souris différente.



Caractéristiques de la souris ZOWIE FK-B



- Souris symétrique pour droitier,

- Le point de fixation du câble de la souris est relevé à un angle,

- Capteur 3360,

- Distance de décollage parfaite,

- Plug and play (aucun pilote requis),

- Réglage 400/800/1600/3200 DPI,

Taux de rapport USB réglable 125/500/1000 Hz.







Caractéristiques de la souris ZOWIE ZA-B



- Souris symétrique pour droitier,

- Le point de fixation du câble de la souris est relevé à un angle,

- Capteur 3360,

- Distance de décollage parfaite,

- Plug and play (aucun pilote requis),

- Réglage 400/800/1600/3200 DPI,

- Taux de rapport USB réglable 125/500/1000 Hz.







Pour plus d'informations



- FK-B : Cliquez ICI,

- ZA-B : Cliquez ICI.



Les séries ZOWIE FK-B et ZA-B conservent le design du grand skatez et ces deux séries sont disponibles en trois tailles respectivement - FK1 + -B, FK1-B, FK2-B; et ZA11-B, ZA12-B, ZA13-B.



VORTEZ