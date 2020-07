ASUS présente le refroidisseur RVB LC 240 RVB TUF optimisé par Asetek.







ASUS présente aujourd'hui le refroidisseur de liquide TUF Gaming LC 240 RGB sur un tweet. Le refroidisseur doté d'une rainure de pale de ventilateur conçue avec précision pour réduire le bruit du ventilateur. Le refroidisseur liquide tout-en-un TUF Gaming LC 240 RGB est alimenté par un moteur de refroidissement Asetek et dispose d'un éclairage RVB accrocheur avec la prise en charge ASUS Aura Sync. Il est conçu pour compléter les cartes mères TUF Gaming et d'autres composants sur le thème de la TUF Gaming Alliance. Les refroidisseurs TUF Gaming LC RGB utilisent des tubes renforcés et gainés pour une durabilité accrue.



Les refroidisseurs de liquide CPU ASUS TUF Gaming LC 240 RGB arborent un logo de jeu TUF illuminé sur le dessus de la pompe. Le logo emblématique TUF comprend également des LED RVB personnalisables. Les ventilateurs inclus sont optimisés pour les radiateurs avec sa rainure de précision sur la pointe de la lame pour un flux d'air amélioré générant jusqu'à 67 CFM. Le TUF Gaming LC 240 RGB prend en charge les dernières plates-formes grand public Intel et AMD, notamment LGA 115X, LGA 1200 et AM4.











Les refroidisseurs d'UC ASUS TUF Gaming LC RGB sont couverts par une garantie de 5 ans. Le refroidisseur sera également livré dans un radiateur de 120 mm, le TUF GAMING LC 120 RGB. ASUS n'a pas révélé d'informations concernant le prix et la disponibilité des refroidisseurs.



Cependant, le TUF GAMING LC 240 RGB a été répertorié dans une boutique en ligne PC Home basée à Taïwan pour environ 119 Dollars.



Pour plus d'informations :



- ASUS TUF GAMING LC 120 RGB : Cliquez ICI,

- ASUS TUF GAMING LC 240 RGB : Cliquez ICI.



VORTEZ