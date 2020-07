Noctua crée l'édition spéciale NH-L12 pour le Louqe Ghost S1.







Louqe et Noctua ont présenté aujourd'hui le nouveau refroidisseur CPU NH-L12 Ghost S1. Livré avec un seul ventilateur de 92 mm et le composé thermique NT-H2 de deuxième génération de Noctua, ainsi que le dernier système de montage multiprise SecuFirm2, la NH-L12 Ghost S1 a été personnalisée pour être un compagnon idéal pour les haut de gamme silencieux construit dans l'enceinte primée Ghost S1 de Louqe.



"Nous avons testé à peu près tous les refroidisseurs discrets du marché dans le Ghost S1 et avons même essayé de créer une solution personnalisée complète en collaboration avec Noctua, mais rien n'a fonctionné aussi bien que notre favori à long terme, le NH-L12, "explique Patrik Michalski (PDG de Louqe). "C'est pourquoi nous avons fini par créer une édition spéciale personnalisée de ce refroidisseur qui sera le choix idéal pour tous les utilisateurs de Ghost S1 qui recherchent la meilleure solution de refroidissement par air possible."







Ayant reçu plus de 200 récompenses et recommandations de sites Web et de magazines internationaux sur le matériel, le NH-L12 d'origine était l'un des refroidisseurs de CPU à profil bas les plus réussis jamais construits. Il s'est également avéré être un choix idéal pour les configurations à faible bruit dans le châssis Ghost S1 lorsque son ventilateur supérieur de 120 mm a été retiré.



"Depuis que le NH-L12 d'origine a été remplacé par le NH-L12S, nous avons vu des utilisateurs de Ghost S1 parcourir des kilomètres et au-delà pour mettre la main sur le stock restant ou utiliser des refroidisseurs NH-L12 parce que la nouvelle version S est juste un peu trop grand pour ce cas », explique Roland Mossig (PDG de Noctua). "Le Ghost S1 est l'un des choix les plus populaires pour les versions ITX de qualité supérieure pour le moment, nous sommes donc ravis de ramener le L12 original dans une version spécialement personnalisée pour ce grand boîtier."



Avec son seul ventilateur NF-B9 PWM 92 mm, la nouvelle édition Ghost S1 est conçue pour être utilisée dans ce cas et a été mise à jour avec le dernier matériel de montage SecuFirm2 pour tous les supports courants actuels, y compris Intel LGA1200, LGA115x et AMD AM4. Complété par le composé thermique NT-H2 de deuxième génération encore amélioré de Noctua et une garantie complète du fabricant de 6 ans, l'édition NH-L12 Ghost S1 est le choix idéal pour des constructions silencieuses de qualité supérieure dans le châssis Louqe Ghost S1.







Voici la fiche technique :



Compatibilité avec les sockets suivants



- Intel : LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM), LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150.

- AMD : AM2, AM2 +, AM3, AM3 +, AM4, FM1, FM2, FM2 + (plaque arrière requise).



- Hauteur (sans ventilateur): 66 mm,

- Largeur (sans ventilateur): 128 mm,

- Profondeur (sans ventilateur): 150 mm,

- Poids (sans ventilateur): 410 g.



- Hauteur (avec ventilateur): 66 mm,

- Largeur (avec ventilateur): 128 mm,

- Profondeur (avec ventilateur): 150 mm,

- Poids (avec ventilateur): 500 g.



- Matériau : Cuivre (base et caloducs), aluminium (ailettes de refroidissement), joints soudés et nickelage

- Compatibilité ventilateur : 92x92x25mm.



- Garantie : 6 ans.



Il est disponible sur le site de NOCTUA.



Le prix est de : 54.90 euros.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



