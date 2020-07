MSI nous propose : Le Creator 400M Workstation.







MSI présente le châssis Creator 400M conçu comme un boîtier de poste de travail dédié à la création de contenu, au multitâche et même aux jeux. Inspiré par l'homme de Vitruve de Leonardo da Vinci, le MSI Creator 400M prend le nombre d'or à la conception du châssis du PC. Son extérieur parfaitement proportionné offre à la fois l'espace généreux nécessaire aux composants haute performance et à l'esthétique. Le châssis est également livré avec un éclairage LED RGB sur son panneau avant. Le Creator 400M arbore une couleur gris espace qui convient aux professionnels de la création.



















Caractéristiques du MSI Creator 400M



- Inspiré par l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, l'extérieur de la série Creator 400 a pris des repères de conception du nombre d'or. Son extérieur parfaitement proportionné apporte une expérience de vie esthétique primordiale aux créateurs.

- Station de travail dédiée dotée d'un châssis en aluminium brossé pour les créateurs de contenu.

- Mid-Tower avec prise en charge des cartes mères E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX. Créez une vidéo 8K avec des effets et une correspondance des couleurs et cela ne ralentira jamais votre processus d'édition de mise en cache, de pré-calcul des effets et des couches et du rendu final.

- Le verre feuilleté trempé de 5,38 mm avec le coton insonorisé collé sur 3 côtés offre un look ultra-propre et une absorption acoustique à couper le souffle.

- Avec un radiateur de 360 ​​mm, le flux d'air à haute pression statique pour un refroidissement ciblé à partir d'un ventilateur principal et d'une capacité de radiateur qui non seulement gère le calcul approfondi de ces effets mais assure également les performances du matériel qui est principalement responsable de la vitesse d'édition, réactivité du programme et vitesse de rendu.



Prix ​​et disponibilité



Le châssis MSI Creator 400M est actuellement disponible en précommande sur Scan Computers et répertorié sur CCL Online pour 149,99 £.



Pour plus de renseignements : Cliquez ICI.



VORTEZ