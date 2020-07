ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti en photo ?

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Tien photo ?



Voici peut-être la première image d'une carte graphique ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti, qui non seulement confirme la nomenclature de NVIDIA pour ses cartes graphiques GeForce RTX de nouvelle génération, mais fournit également des informations fascinantes sur la direction prise par ASUS avec son ROG de nouvelle génération Cartes graphiques Strix. Le langage du design implique des surfaces en métal noir mat accentuées par des éléments en métal brossé qui cachent plus d'éléments LED RGB.







Les ventilateurs Axial Tech d'ASUS font le gros du travail avec un grand dissipateur thermique en aluminium en dessous. La mention de "RTX 3080 Ti" jette également une ombre de doute sur "RTX 3090" en tête de la gamme. Nous devrions en savoir plus sur ce que ASUS et NVIDIA ont en magasin, alors que nous nous rapprochons du dévoilement de septembre de cette série.



VIDEOCARDZ