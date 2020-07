TECHPOWERUP nous propose : GPU-Z en version 2.33.0.



TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version de TechPowerUp GPU-Z, l'utilitaire populaire d'information, de diagnostic et de surveillance du sous-système graphique. La version 2.33.0 introduit de nouvelles fonctionnalités, la prise en charge de nouveaux GPU, l'amélioration des capteurs et la correction de quelques bugs. Pour commencer, GPU-Z corrige la détection de DirectX 12 Mesh Shader dans le panneau avancé, prise en charge sur la mise à jour de Windows 10 de mai 2020 (2004) et versions ultérieures.















La prise en charge des APU AMD "Renoir" a été améliorée, y compris plusieurs plantages et bugs liés à la détection de l'iGPU corrigés. Sur les processeurs avec carte graphique intégrée AMD, «GPU chip draw draw» apparaît désormais sous la forme «GPU Power Draw».



Un plantage de l'application avec l'affichage des valeurs des capteurs dans la barre de titre de la fenêtre a été corrigé. Parmi les nouveaux GPU pris en charge figurent les GPU AMD "Navi 12" Radeon Pro 5600M et NVIDIA GeForce RTX 2060 (mobile) et RTX 2070 (mobile) basés sur l'ASIC TU106-B ; et les nouvelles GeForce MX330 et MX350. Prise en charge ajoutée pour les solutions iHDG UHD 610, UHD 630 et UHD P630 trouvées avec divers processeurs Core Comet Lake de 10e génération.



Les changements apportés sont les suivants :



- Correction de la détection de D3D12 Mesh Shader sur Windows 10 2004,

- Amélioration de la prise en charge d'AMD Renoir, correction de plusieurs plantages et problèmes,

- Sur les graphiques intégrés AMD, signalez la consommation d'énergie en tant que «GPU Power Draw», et non «GPU Chip Power Draw»,

- Correction d'un crash dans GPU-Z lorsque "Afficher la valeur du capteur dans le titre de la fenêtre GPU-Z" était activé,

- Correction de l'échelle maximale incorrecte pour le capteur d'utilisation VRAM sur certaines cartes,

- Correction de rares cas de taille de mémoire AMD mal rapportés,

- Correction d'un crash au démarrage sur les anciennes cartes graphiques ATI,

- Prise en charge supplémentaire pour AMD Navi 12/Radeon Pro 5600M,

- Prise en charge supplémentaire de NVIDIA RTX 2060 & 2070 Mobile (TU106-B), GeForce MX330 et MX350,

- Prise en charge supplémentaire pour Comet Lake UHD Graphics 610 & 630, Coffee Lake UHD Graphics P630.



Pour la télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP