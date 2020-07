ASUS nous propose un nouveau clavier Gamers : Le ROG Strix Scope TK.



ASUS sortira une version sans pavé numérique de son Scope Gaming Keyboard. Le clavier de jeu sans clé numérique est doté de commutateurs mécaniques Cherry MX RGB.







Les interrupteurs à clé sont des interrupteurs mécaniques Cherry MX RGB, avec une gamme de modèles à axes rouge et argent. Il possède également un "bouton furtif" qui masque toutes les applications et coupe le son, un "interrupteur à bascule rapide" qui remplace instantanément la touche de fonction et la clé multimédia, et une fonction d'éclairage qui prend en charge ASUS "Aura Sync".



De plus, 100% anti-fantôme, roulement de clé N, mémoire intégrée pouvant stocker jusqu'à 5 profils personnalisés, fonction macro, fonction de touche de verrouillage Windows, etc. sont installés. Il existe également un utilitaire dédié "Armory II" qui peut être personnalisé. L'interface est USB 2.0, le câble est amovible, la taille du corps principal est de 356 mm de largeur, 136 mm de profondeur, 40 mm de hauteur et le poids est de 811 g (860 g lorsque le câble est attaché). Le système d'exploitation pris en charge est Windows 10.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D