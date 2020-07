Microsoft donne une refonte au menu Démarrer de Windows 10.



Microsoft donne encore une touche finale au système d'exploitation Windows 10, car beaucoup d'interfaces utilisateurs évoluent lentement au fil du temps. Par exemple, il y a quelques mois à peine, nous avons reçu un nouveau pack d'icônes qui a apporté la conception matérielle aux icônes Windows 10.



Cependant, Microsoft va maintenant encore plus loin dans sa mission de mélanger les éléments de l'interface utilisateur et de donner aux utilisateurs le meilleur plaisir de visualisation possible. Cette fois, Microsoft donne une refonte au menu Démarrer.



"Nous rafraîchissons le menu Démarrer avec un design plus rationalisé qui supprime les plaques de couleur unie derrière les logos dans la liste des applications et applique un arrière-plan uniforme et partiellement transparent aux tuiles. Cette conception crée une belle scène pour vos applications, en particulier la Icônes Fluent Design pour Office et Microsoft Edge, ainsi que les icônes repensées pour les applications intégrées telles que la calculatrice, la messagerie et le calendrier que nous avons commencé à déployer plus tôt cette année."



















Il est disponible dans Windows 10 Insider Preview Build 20161 et devrait être intégré plus tard. Si vous souhaitez donner un peu de couleur (voir les images ci-dessous), vous pouvez appliquer ce thème en accédant à Paramètres> Personnalisation> Couleur, puis basculer la "Afficher la couleur d'accentuation sur les surfaces suivantes" pour "Démarrer, barre des tâches et centre d'action". . Ci-dessus, vous pouvez vérifier avant et après la comparaison entre les anciens et les nouveaux modèles, ainsi que le nouveau thème de couleur.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



MICROSOFT