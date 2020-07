ASRock annonce les cartes mères Mini-ITX Intel 400 Series B460TM-ITX & H410TM-ITX.



ASRock a récemment annoncé deux nouvelles cartes mères Intel® Series 400 Thin Mini-ITX, les B460TM-ITX et H410TM-ITX. Les deux cartes mères prennent en charge les derniers processeurs Intel 10e génération LGA 1200 65 W 10 cœurs et sont presque identiques à l'exception de la prise en charge RAID sur le B460TM-ITX. Les cartes mères arborent à la fois un système d'alimentation en 4 phases et prennent en charge Intel Turbo Boost Max 3.0. Les cartes mères disposent de deux ports HDMI avec un connecteur externe et un connecteur interne.















Les cartes mères disposent chacune de deux emplacements DDR4 S0-DIMM avec prise en charge jusqu'à 64 Go de mémoire DDR4 2933 MHz et comprennent une prise NVMe M.2 ainsi que des connecteurs x2 SATA3.0 pour le stockage. Les E/S arrière comprennent un connecteur x1 19 V CC, un port COM série x1, un HDMI x1, un port USB 3.2 Gen1 X4, un port LAN Gigabit x1 et des prises audio HD x1. Les cartes mères mesurent seulement 170 mm x 170 mm et sont entièrement compatibles avec le PC All-in-One, le mini ITX et certains châssis Thin Mini ITX.



Le prix ou la disponibilité n'a pas été annoncé par ASRock.



