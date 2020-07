LIAN-LI nous propose un nouveau boitier PC : Le LANCOOL 215.



Lian Li est connu dans la fourchette de prix supérieure à la norme du monde des boîtiers PC. La société s'est fait un nom avec des supports de carte mère angulaires d'aspect innovant et des dispositions et des matériaux de boîtier bien pensés et bien conçus, mais a généralement servi l'extrémité supérieure du spectre. La société semble plonger ses orteils toujours plus légèrement dans l'espace économique avec son LANCOOL 215, qui devrait sortir en Août 2020.







Le LANCOOL 215 prendra en charge les cartes mères standard et EATX, le système étant refroidi par 2 ventilateurs avant ARGB de 200 mm qui aspirent l'air frais (plus frais dans certains endroits du monde) de l'extérieur du boîtier à travers un panneau avant perforé.



L'air chaud est ensuite évacué par un ventilateur arrière pré-installé de 120 mm (non RVB). Un radiateur de 360 mm est pris en charge à l'avant du châssis, tandis que le haut prend en charge un radiateur de 280 mm pour plus de flexibilité. Mais certains diront qu'avoir un bon boîtier pour votre matériel PC n'est pas suffisant à moins que vous ne puissiez présenter vos choix matériels pour votre construction actuelle, donc le LANCOOL 215 utilise un panneau latéral en verre trempé pour un facteur "cool" supplémentaire. Il y a aussi un logo ARGB Lian Li sur le bas du carénage avant du LANCOOL 215, et un carénage PSU qui est pratiquement standard ces jours-ci. La meilleure nouvelle ?



Le LANCOOL 215 de Lian Li sera disponible pour 69.99 Dollars.



