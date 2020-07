AORUS Liquid Cooler : Il peuvent prendre en charge les processeurs Intel i9 10900K fonctionnant sur tous les cœurs à 5,2 GHz !



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, un important fabricant de cartes graphiques et de solutions matérielles pour cartes mères, a annoncé aujourd'hui que l'ensemble de la série AORUS LIQUID COOLER peut prendre en charge les processeurs Intel i9 10900K fonctionnant sur tous les cœurs à 5,2 GHz et passer le test de gravure à long terme de la référence Prime95 avec charge très élevée. Cela prouve que la qualité et les performances supérieures d'AORUS LIQUID COOLER offrent non seulement une capacité d'overclocking optimisée pour les amateurs de la plate-forme Intel Z490 avec les processeurs Intel Core i9 10900K, mais offrent également aux utilisateurs généraux une expérience ultra cool, ultra performance et ultra durable.







"AORUS LIQUID COOLER a rencontré des éloges juste après sa sortie. Suite à la vérification d'AMD Ryzen Threadripper 3990X sur les modèles 360, cette fois, toute la série passe le test de gravure à chargement lourd et l'overclocking avec les processeurs Intel Core i9 10900K à tous les cœurs 5,2 GHz, a en outre témoigne de la qualité d'AORUS LIQUID COOLER et des efforts des ingénieurs GIGABYTE ", a déclaré Jackson Hsu, directeur de la division de développement de produits de GIGABYTE Channel Solutions.



"Le succès du test de charge élevée montre qu'il est plus que suffisant pour une utilisation générale. En plus de la durabilité, des performances supérieures et de la grande capacité, l'écran LCD et la conception d'éclairage RVB d'AORUS LIQUID COOLER offrent aux utilisateurs un système contrôlable et un style de système unique qui peut être synchronisé avec les périphériques.



Les processeurs multicœurs sont la norme pour les dernières versions haut de gamme, mais des vitesses d'horloge plus rapides peuvent générer une chaleur excessive qui ralentit les performances. AORUS LIQUID COOLER est conçu spécifiquement pour gérer la chaleur générée par les processeurs de dernière génération. Avec une pompe Asetek Gen6 et des ventilateurs spécialement conçus AORUS qui offrent un refroidissement ultra efficace et silencieux, les processeurs peuvent fonctionner de manière fluide même sous des fréquences élevées et des charges lourdes.



Prenons l'exemple du processeur Intel Core i9 10900K avec 10 cœurs et 20 marches; il peut exécuter un chargement lourd du logiciel de test Prime95 à 5,2 GHz tout cœur pour un boost TDP total de plus de 320 watts. Pour supprimer la chaleur élevée, un refroidisseur de haute qualité est indispensable pour la dissipation thermique.



AORUS LIQUID COOLER arbore une adaptation supérieure de la taille parfaite du ventilateur et du réglage de la vitesse pour assurer un effet de dissipation de première qualité, qui optimise la stabilité des processeurs sous un test de surcharge de l'overclocking de 5,2 GHz. Grâce à un test et une vérification rigoureux, GIGABYTE assure aux utilisateurs une dissipation stable et efficace lors d'une utilisation générale.



Le REFROIDISSEUR DE LIQUIDE AORUS adopte une structure de ventilateur à double roulement à billes qui a une efficacité et une durabilité supérieures, avec une durée de vie doublée par rapport aux ventilateurs de structure de roulement à manchon. La conception unique des pales de ventilateur réduit le bruit indésirable associé à des vitesses de ventilateur plus élevées, trouvant le meilleur équilibre entre l'efficacité du ventilateur et le bruit du ventilateur.



Le REFROIDISSEUR DE LIQUIDE AORUS comprend un capuchon de pompe d'affichage LCD circulaire stylisé avec une conception d'extrusion en aluminium texturé. Le capuchon de la pompe LCD propose quatre modes par défaut au choix, y compris le mode Passionné, le mode Fonction, le mode Texte personnalisé et le mode Image personnalisé, qui peuvent afficher du texte, des images et des informations personnalisés en conséquence.



Avec un rotateur d'affichage unique, les utilisateurs peuvent ajuster les informations affichées avec la direction et le mode appropriés pour contrôler facilement la condition de dissipation du refroidisseur et des processeurs pour une dissipation thermique premium. Avec la prise en charge de RGB Fusion 2.0, les utilisateurs peuvent adapter l'éclairage des écrans LCD et plusieurs modes d'éclairage numériques LED ARGB intégrés, créant des systèmes de jeu personnalisés avec des effets d'éclairage fluides.



** Le réglage de gravure à chargement très élevé du benchmark Prime95 dure plus de 30 minutes. Le résultat du test est basé sur le laboratoire et le résultat réel peut varier des processeurs, des logiciels et du matériel du système et des paramètres d'environnement.



TECHPOWERUP