Microsoft Details Planification accélérée du processeur graphique.



Microsoft a publié un résumé technique de la nouvelle fonctionnalité de planification du GPU accélérée par le matériel introduite avec la mise à jour de Windows 10 de mai 2020 et de sa dernière version du modèle de pilote d'affichage Windows (WDDM). Dans un article de blog de Steve Pronovost, responsable technique de Microsoft DirectX, Microsoft a finalement tenté d'expliquer ce qu'est la planification GPU WDDM.



Introduit avec Windows Vista, WDDM 1.0 a introduit la planification GPU, un composant logiciel qui alloue la charge de travail de plusieurs sources sur un GPU, avant lequel toutes les applications qui avaient besoin d'une accélération GPU envoyaient autant de trafic qu'elles le pouvaient au pilote GPU. Avec la complexité croissante du pipeline de rendu 3D moderne, le besoin d'un planificateur, semblable au planificateur de thread OS, était nécessaire.



Dans la section suivante (qui importe), Microsoft a ensuite expliqué en détail ce qu'est la planification GPU accélérée par matériel. Apparemment, certaines des nouvelles générations de GPU (par NVIDIA, AMD et Intel), ont un composant matériel intégré pour effectuer la planification.



Lorsque ce composant est combiné avec la mise à jour de mai 10 de Windows 10 et un pilote graphique compatible WDDM 2.7, Windows décharge la planification du GPU sur celui-ci, libérant ainsi certaines ressources CPU et potentiellement réduisant les latences à différentes étapes du pipeline de rendu graphique. Windows continue à exercer un contrôle sur la planification, mais en parlant à ce composant de planification au lieu d'une pile logicielle exécutée par le processeur.







"Windows continue de contrôler les priorités et de décider quelles applications ont la priorité parmi les contextes. Nous déchargeons les tâches à haute fréquence vers le processeur de planification GPU, gérant la gestion des quanta et le changement de contexte de divers moteurs GPU", écrit Pronovost.



"Le nouveau planificateur GPU est un changement important et fondamental du modèle de pilote. Changer le planificateur revient à reconstruire les fondations d'une maison tout en y vivant. Pour assurer une transition en douceur, nous présentons le nouveau planificateur en tant que premier adoptant. , option opt-in. Pendant la transition, nous collecterons des données de performances et de fiabilité à grande échelle ainsi que les commentaires des clients. "



Microsoft a l'intention que les futures versions de Windows et DirectX évoluent davantage dans le sens de la réduction des latences en déchargeant le CPU - un cercle complet des efforts de l'entreprise depuis Windows XP et Vista pour minimiser le traitement du signal accéléré par le matériel en faveur du traitement du signal hôte (la principale raison de la dépréciation de DirectSound). "L'objectif de la première phase de la planification accélérée du GPU est de moderniser un pilier fondamental du sous-système graphique et de préparer le terrain pour les choses à venir ... mais cela va être une histoire pour une autre fois", dit-il.



