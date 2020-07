NETGEAR étend sa position de leader du WiFi6 avec le 2e système Orbi Mesh, qui fournit le WiFi Gigabit partout dans la maison.



NETGEAR, le principal fournisseur de systèmes WiFi maillés qui alimentent les maisons intelligentes et les petites entreprises d'aujourd'hui, présente le prochain membre WiFi 6 de la famille Orbi Mesh WiFi, NETGEAR Orbi WiFi 6 AX4200 Tri-band Mesh Systems (RBK752/753).



Rejoignant le système phare Orbi WiFi 6 AX6000 Tri-band Mesh (RBK852), ce nouveau système Orbi Mesh, avec son prix attractif, est conçu pour rendre le maillage WiFi 6 domestique complet accessible à davantage de foyers du monde entier. Tout en accélérant la transition vers la dernière technologie WiFi, le nouveau système Wi-Fi Orbi Tri-band Mesh est désormais disponible en deux packs, routeur et système satellite (RBK752), et en trois packs, routeur avec deux satellites (RBK753), à partir de NETGEAR.com et d'autres détaillants.







Après l'énorme succès du système maillé primé Orbi WiFi 6 AX6000 (RBK852) et des nombreux clients WiFi 6 désormais disponibles auprès des fabricants de téléphones et d'ordinateurs portables, les systèmes Orbi AX4200 WiFi 6 Mesh rejoignent le portefeuille leader de NETGEAR sur le réseau WiFi 6 offres de produits.



Les deux nouveaux systèmes de maillage WiFi 6 constituent la mise à niveau idéale pour le client qui souhaite bénéficier à la fois des performances WiFi et de la couverture d'un maillage tri-bande et de la capacité de gérer plusieurs appareils avec WiFi 6 pour leur maison, mais à un niveau supérieur. prix attractif. Le WiFi maillé tri-bande fournit un réseau de routeur sans fil et de satellites avec une connexion de données dédiée du routeur au satellite pour assurer les meilleures performances et atteindre toute la maison.







Avec la technologie WiFi 6 de dernière génération, ces puissants systèmes WiFi maillés sont conçus pour maintenir toutes les connexions solides, dans chaque pièce, à tout moment. Le WiFi mis à niveau fournira aux ménages la bande passante pour répondre aux demandes de la maison intelligente automatisée d'aujourd'hui, même lors de l'exécution de plusieurs streaming UHD 4K/8K et de jeux en ligne.



Dans un environnement où la diffusion de vidéo ultra haute définition sur plusieurs écrans impose des exigences accrues à la maison, les nouveaux systèmes maillés Orbi WiFi 6 (RBK752/753) offrent la même grande couverture que le maillage phare Orbi WiFi 6 (RBK852/853), mais sont conçus pour les familles avec un peu moins d'appareils, ce qui permet de supporter jusqu'à 40 appareils sur un réseau simultanément sans interruption, tandis que le RBK 852/853 est conçu pour les grandes familles ou les chiens de gadget et peut prendre en charge plus de 60 appareils sur le réseau à la fois.



Des cours d'exercices en ligne aux jeux en ligne, en passant par les visioconférences en direct et le streaming de vidéos en ligne à la demande, toutes ces activités peuvent désormais avoir lieu simultanément sans interruption avec un réseau Orbi WiFi 6 Mesh.







Les systèmes Orbi WiFi 6 Mesh sont également conçus pour offrir les débits Internet gigabit promis par les fournisseurs de services, le RBK752/753 prenant en charge des débits Internet allant jusqu'à 1 gigabit et le RBK852/853 prenant en charge jusqu'à 2,5 gigabits pour ceux qui ont la chance de l'avoir. . Les 3 ports LAN Ethernet Gigabit sur le routeur et 2 sur le satellite permettent la connexion d'appareils plus câblés, ce qui le rend idéal pour les bureaux à domicile ou les systèmes de divertissement à domicile.



Et les deux systèmes WiFi 6 Mesh tirent parti du backhaul dédié WiFi 6 que NETGEAR a lancé avec l'Orbi d'origine, qui fournit un canal dédié à 5 flux quadruple pour l'échange de données entre le routeur et le satellite, réduisant ainsi l'encombrement et permettant à tous les appareils du réseau de fonctionner plus rapidement.







Dans l'environnement actuel où les réseaux domestiques sont désormais contraints par chaque membre du ménage travaillant à domicile, à distance et en streaming vidéo ou en jouant à des jeux en ligne, ce nouveau système Orbi WiFi 6 Mesh est conçu pour supporter la lourde charge de cette nouvelle réalité.



" a déclaré David Henry, vice-président directeur des produits pour la maison connectée de NETGEAR. "Offrant une gamme d'options pour les consommateurs et les petites entreprises, NETGEAR possède le plus grand portefeuille de routeurs WiFi 6, d'extendeurs de gamme, de systèmes WiFi maillés et de passerelles de câbles de l'industrie. Notre objectif est de fournir une large gamme de solutions WiFi avancées pour répondre aux besoins du paysage grand public en constante évolution. "



La configuration simple et la gestion du WiFi sont toutes rendues possibles grâce à l'application Orbi. Créez un réseau invité, affichez les appareils connectés et effectuez des tests de vitesse directement depuis l'application gratuite pour iOS et Android. Pour protéger le réseau domestique en cette période d'activité en ligne accrue, NETGEAR Armor optimisé par Bitdefender sur Orbi Mesh WiFi Systems est la solution idéale avec une cybersécurité primée conçue pour protéger tous les appareils connectés à Internet au sein d'une maison contre les virus, les logiciels malveillants et les vols de mots de passe, vol d'identité et piratage, que ce soit à la maison ou en déplacement. NETGEAR Armor est gratuit pour une période d'essai de 30 jours. Après la période d'essai, un abonnement annuel est requis pour continuer à protéger tous vos appareils connectés.



Voici la fiche technique :







Disponibilité :



Les systèmes NETGEAR Orbi AX4200 Tri-band WiFi 6 Mesh (RBK752 et RBK753) sont désormais disponibles dans le monde entier.



Les prix :



- Orbi AX4200 (RBK752) Système Wi-Fi tri-bande à 6 mesh : 449.99 Dollars,

- Orbi AX4200 (RBK753) Système tri-bande WiFi 6 mesh : 599.99 Dollars.



