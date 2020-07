Samsung lance le SSD 870 QVO 8 To SATA.



Samsung Electronics a présenté aujourd'hui son lecteur flash à quatre niveaux (QLC) de deuxième génération, le SSD 870 QVO SATA, qui établit une nouvelle norme pour le stockage grand public de grande capacité. Doté d'une capacité de pointe de jusqu'à huit téraoctets (To), le nouveau SSD offre un mélange sans compromis de vitesse, de capacité de stockage et de fiabilité pour les utilisateurs de PC grand public et professionnels.



Dans le passé, les consommateurs ont dû choisir entre des SSD - qui offrent des performances supérieures - et des HDD, qui offrent traditionnellement une plus grande capacité. Le SSD 870 QVO de Samsung, cependant, est capable d'offrir de manière fiable le meilleur des deux mondes, ce qui en fait un choix optimal pour les utilisateurs de PC grand public qui priorisent les performances et la valeur, ainsi que pour les utilisateurs professionnels qui nécessitent des niveaux élevés de capacité.







"Après le lancement du premier lecteur QLC grand public de Samsung - le 860 QVO - en 2018, nous lançons notre SSD QVO de deuxième génération qui offre une capacité doublée de 8 To ainsi que des performances et une fiabilité améliorées", a déclaré le Dr Mike Mang, vice président de l'équipe des produits de marque Memory Biz de Samsung Electronics. "Le nouveau 870 QVO permettra à davantage de consommateurs de profiter des avantages de performances d'un SSD à des capacités de type disque dur."



Le 870 QVO offre des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles de premier ordre allant jusqu'à 560 Mo/s et 530 Mo/s respectivement, avec la technologie Intelligent TurboWrite du lecteur lui permettant de maintenir des niveaux de performances maximaux à l'aide d'un grand tampon SLC variable.



Le 870 QVO offre également une amélioration de 13% de la vitesse de lecture aléatoire par rapport au 860 QVO, ce qui le rend parfaitement adapté aux besoins informatiques quotidiens tels que le multitâche, les jeux et la navigation Web. Le logiciel Data Migration et Magician 6 renouvelé offre une multitude de fonctionnalités améliorées et ajoutées, permettant aux utilisateurs de mettre à niveau, gérer et optimiser leurs SSD plus facilement.



En plus de sa capacité et de ses performances de pointe, le 870 QVO offre une endurance exceptionnelle pouvant atteindre 2 880 téraoctets écrits (TBW), ou une garantie limitée de trois ans.



Voici la fiche technique :







Le 870 QVO est disponible en modèles 1 To, 2 To, 4 To et 8 To et sera disponible à partir du 30 juin 2020 au prix de détail suggéré par le fabricant à partir de 129.99 Dollars pour le modèle 1 To.



TECHPOWERUP